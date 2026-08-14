Як оформити спадщину на майно, що залишилося в окупації: строки, правила, список документів

Жінка підписує заповіт. Фото: Новини.LIVE

Майно, яке залишилося на тимчасово окупованій території, не втрачає свого правового статусу через окупацію. Як спадщину можна оформити будинок, квартиру, землю чи іншу власність за українським законодавством. Утім, у деяких випадках доведеться звертатися до суду або відновлювати відсутні документи.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Де оформлювати спадщину, якщо спадкодавець жив на ТОТ

За загальним правилом, спадщина відкривається за останнім місцем проживання спадкодавця. Водночас закон передбачає особливий порядок для випадків, коли людина проживала на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій.

У такій ситуації спадкоємець може звернутися до будь-якого державного або приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Якщо спадкова справа раніше була відкрита на окупованій території, але продовжити її там неможливо через недоступність або втрату документів, спадкоємець також може звернутися до іншого нотаріуса. Після отримання відповідної заяви він зможе продовжити ведення спадкової справи.

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Під час оформлення нотаріус перевіряє статус населеного пункту за відповідним Переліком територій, де ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані Росією.

Скільки часу дається на прийняття спадщини

Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини. Загальний строк для подання заяви про її прийняття або відмову становить шість місяців.

Якщо право людини на спадщину залежить від того, що інші спадкоємці її не прийняли або відмовилися від неї, для такої особи передбачено тримісячний строк. Він обчислюється з моменту неприйняття спадщини іншими спадкоємцями або їхньої відмови.

Водночас пропуск шестимісячного строку не завжди означає втрату права на спадщину. За певних умов спадкоємець може подати заяву пізніше — за письмовою згодою інших спадкоємців або на підставі рішення суду про визначення додаткового строку.

Суд при цьому оцінює причини пропуску строку та з'ясовує, чи були вони об'єктивними, непереборними та такими, що істотно ускладнили своєчасне оформлення спадщини.

Які строки застосовуються під час воєнного стану

На період воєнного стану та протягом двох років після його припинення або скасування передбачено окреме правило для випадків, коли смерть людини зареєстрували із запізненням.

Якщо державну реєстрацію смерті провели пізніше ніж через місяць після смерті людини або оголошення її померлою, шестимісячний строк для прийняття спадщини відраховується з дати державної реєстрації смерті.

Це правило може застосовуватися не лише до спадщини, яка відкрилася після введення воєнного стану, а й до окремих спадкових справ, відкритих раніше. Зокрема, якщо на момент запровадження воєнного стану строк для прийняття спадщини ще не завершився.

Водночас важливо, щоб жодному зі спадкоємців на цей момент ще не видали свідоцтво про право на спадщину.

Що робити, якщо спадкодавець помер на окупованій території

Окремий порядок передбачений для ситуацій, коли людина померла на тимчасово окупованій території.

Для оформлення спадщини необхідно провести державну реєстрацію смерті відповідно до українського законодавства та отримати українське свідоцтво про смерть.

Документи, видані окупаційними органами, самі по собі не замінюють державну реєстрацію смерті в Україні.

Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті можна встановити через суд. Після набрання рішенням законної сили орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить реєстрацію смерті та видає свідоцтво українського зразка.

Після цього спадкоємець може продовжити оформлення спадкових прав у нотаріуса.

Що перевіряє нотаріус під час оформлення спадщини

Під час відкриття та ведення спадкової справи нотаріус має встановити низку важливих обставин. Зокрема, перевіряються:

факт смерті спадкодавця;

час і місце відкриття спадщини;

статус відповідної території;

коло спадкоємців;

наявність заповіту;

склад і місцезнаходження спадкового майна;

необхідність заходів для охорони спадкового майна.

Від цих обставин залежить подальший порядок оформлення спадщини та документи, які потрібно надати.

Чи можна успадкувати майно без документів

Через війну та окупацію правовстановлюючі документи на квартиру, будинок або землю можуть бути втрачені, пошкоджені чи знищені. Однак їхня відсутність не завжди означає, що оформити спадщину неможливо.

Якщо право власності на нерухомість було зареєстроване без видачі відповідного документа або державний акт чи свідоцтво про право власності було втрачено чи пошкоджено, нотаріус може провести необхідну нотаріальну дію на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Якщо ж необхідних документів немає і підтвердити право власності іншим способом неможливо, спадкоємцю може знадобитися звернення до суду. Зокрема, йдеться про позов щодо визнання права власності на майно в порядку спадкування.

Окупація не позбавляє права на спадщину

Сам факт перебування майна на тимчасово окупованій території не означає втрату спадкових прав. Українське законодавство передбачає механізми для оформлення спадщини, якщо спадкодавець проживав або помер на ТОТ, спадкова справа залишилася там, смерть була зареєстрована із запізненням або документи на майно втрачені.

Спадкоємцю важливо належним чином зареєструвати смерть за українським законодавством, дотриматися встановлених строків та звернутися до нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Якщо ж певні юридичні факти або право власності неможливо підтвердити документами, питання може бути вирішене в судовому порядку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оформити відмову від спадщини. Небажання оформити майно померлої особи може мати різні об'єктивні підстави. Якою б не була причина, відмова від спадщини вважається правом людини, а не обов'язком.

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