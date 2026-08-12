Відмова від спадщини: чи треба писати заяву українцям, які не хочуть чужого майна

Заповнення форми заповіту. Фото: Новини.LIVE

Процедура прийняття спадщини у 2026 році передбачає різні підводні камені, про які українці можуть не здогадуватися. Трапляються випадки, коли людина не хоче отримувати майно від померлої особи або прагне передати його комусь іншому. Постає питання, чи обов'язково писати відмову і коли не обійтися без додаткових дій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли українці можуть не оформлювати відмову від спадщини.

Чи потрібно писати відмову від спадщини

Небажання оформити майно померлої особи може мати різні об'єктивні підстави. Наприклад, якщо разом зі спадщиною перейдуть борги, які доведеться погасити. Якою б не була причина, відмова від спадщини вважається правом людини, а не обов'язком.

Достатньо просто не звертатися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. Цей строк є дійсним для набуття права на спадкування в період воєнного стану.

"Після спливу цього строку ви вважатиметеся таким, що не прийняли спадщину. Для нотаріуса це означає, що ви не претендуєте на майно. Далі він оформлюватиме спадкову справу без вашої участі", — уточнили фахівці порталу Advokat Market.

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В такому випадку частка майна перейде іншим спадкоємцям за заповітом або законом. Водночас існують ситуації, коли ігнорування встановленого строку звернення до нотаріуса буде замало.

Коли треба написати заяву на відмову від спадщини

Стаття 1268 Цивільного кодексу України визначає випадки, коли майно переходить у спадок навіть без заяви. Це так зване автоматичне прийняття спадщини, тому без відмови не обійтися, якщо:

людина постійно проживала зі спадкодавцем на момент його смерті;

право на майно має малолітня, неповнолітня, недієздатна чи обмежена дієздатна особа.

Можна не просто відмовитися від спадщини, а передати свою частку іншій людині. Закон дозволяє відмовитися на користь спадкоємця за заповітом або за законом (незалежно від черги). Іншими словами, передати спадок сусіду чи родичу, який не вважається спадкоємцем, неможливо.

Раніше Новини.LIVE писали, що дуже часто спільна нерухомість стає причиною конфліктів після розлучення. Вирішити проблему можна шляхом укладання угоди про порядок користування майном. Плюс допускається примусовий викуп частки через суд.

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