Спільна квартира після розлучення чи спадщини: як поділити нерухомість в Україні

Що робити зі спільною квартирою в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Спільна квартира після отримання спадщини чи розлучення нерідко стає причиною тривалих конфліктів. Співвласники не можуть домовитися, хто користуватиметься житлом, продавати його не хочуть, а жити разом уже не можуть.

Про те, як українцям поділити спільну нерухомість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів YouTube-каналу "Наказ юристи — нерухомість, забудовники, податки".

Які права мають співвласники нерухомості

Юристи пояснюють, що якщо людина володіє часткою квартири, це не означає, що їй належить конкретна кімната. Насправді вона має частку права власності на всю нерухомість.

Саме тому будь-які важливі рішення (від ремонту до здачі житла в оренду) потрібно погоджувати з усіма співвласниками. Якщо домовитися не вдається, закон передбачає кілька варіантів виходу із ситуації.

Як поділити спільну нерухомість в Україні

Перший спосіб вирішити проблему — укласти письмову угоду про порядок користування квартирою. У ній можна визначити:

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хто якою кімнатою користується;

як оплачуються комунальні послуги та інші витрати.

Такий документ бажано посвідчити нотаріально, щоб його умови були обов'язковими навіть для нового власника частки.

Другий варіант — продати свою частку. Але перед цим її потрібно запропонувати іншим співвласникам. Вони мають переважне право на купівлю.

Якщо протягом місяця вони відмовляться або не дадуть відповіді, тоді частку можна продати іншій людині. При цьому продавати її дешевше, ніж пропонувалося співвласникам, не можна — інакше угоду можуть оскаржити в суді.

Ще один спосіб — виділити свою частку в натурі. Це означає перетворити її на окремий об'єкт нерухомості. Такий варіант можливий переважно для приватних будинків, де можна зробити окремий вхід і комунікації.

Для звичайних квартир це, як правило, технічно неможливо. У такому разі власник може вимагати грошову компенсацію вартості своєї частки, якщо інші співвласники погодяться її виплатити.

Що таке примусовий викуп частки та коли він можливий

Окремо закон передбачає можливість примусового викупу частки через суд. Але це виняткова процедура. Вона застосовується лише тоді, коли:

частка є незначною;

її неможливо виділити окремо;

власник фактично не користується житлом і не має істотного інтересу до нього.

У кожній справі суд оцінює всі обставини індивідуально. Тож чим довше співвласники відкладають вирішення конфлікту, тим складніше і дорожче стає знайти вихід. Тому юристи радять якомога раніше обрати законний спосіб врегулювання спору, щоб уникнути тривалих судових процесів і додаткових витрат.

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