Совместная квартира после развода или наследства: как поделить недвижимость в Украине

Что делать с совместной квартирой в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Совместная квартира после получения наследства или развода нередко становится причиной затяжных конфликтов. Совладельцы не могут договориться, кто будет пользоваться жильем, продавать его не хотят, а жить вместе уже не могут.

О том, как украинцам разделить совместную недвижимость, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ юристы — недвижимость, застройщики, налоги".

Какие права имеют совладельцы недвижимости

Юристы объясняют, что если человек владеет долей в квартире, это не означает, что ему принадлежит конкретная комната. На самом деле он имеет долю права собственности на всю недвижимость.

Именно поэтому любые важные решения (от ремонта до сдачи жилья в аренду) необходимо согласовывать со всеми совладельцами. Если договориться не удается, закон предусматривает несколько вариантов выхода из ситуации.

Как разделить совместную недвижимость в Украине

Первый способ решить проблему — заключить письменное соглашение о порядке пользования квартирой. В нем можно определить:

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кто какой комнатой пользуется;

как оплачиваются коммунальные услуги и другие расходы.

Такой документ желательно заверить у нотариуса, чтобы его условия были обязательными даже для нового владельца доли.

Второй вариант — продать свою долю. Но перед этим её нужно предложить другим совладельцам. У них есть преимущественное право на покупку.

Если в течение месяца они откажутся или не дадут ответа, тогда долю можно продать другому лицу. При этом продавать ее дешевле, чем предлагалось совладельцам, нельзя — иначе сделку могут оспорить в суде.

Еще один способ — выделить свою долю в натуре. Это означает превратить ее в отдельный объект недвижимости. Такой вариант возможен преимущественно для частных домов, где можно сделать отдельный вход и подвести коммуникации.

Для обычных квартир это, как правило, технически невозможно. В таком случае собственник может потребовать денежную компенсацию стоимости своей доли, если остальные совладельцы согласятся ее выплатить.

Что такое принудительный выкуп доли и когда он возможен

Отдельно закон предусматривает возможность принудительного выкупа доли через суд. Но это исключительная процедура. Она применяется только в том случае, если:

доля является незначительной;

ее невозможно выделить отдельно;

собственник фактически не пользуется жильем и не имеет существенного интереса к нему.

В каждом деле суд оценивает все обстоятельства индивидуально. Поэтому чем дольше совладельцы откладывают решение конфликта, тем сложнее и дороже становится найти выход. Поэтому юристы советуют как можно раньше выбрать законный способ урегулирования спора, чтобы избежать длительных судебных процессов и дополнительных расходов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году скрыть доход от аренды жилья стало гораздо сложнее. Налоговая проверяет владельцев различными способами, а поводом для этого может стать даже жалоба соседей. Если нарушение подтвердится, придется уплатить налоги, штраф и пеню.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить строительные нормы для жилых домов. Уже подготовлено техническое задание для обновления правил. Ожидается, что новые требования сделают жилье более безопасным, удобным и доступным, а также приблизят украинские стандарты к европейским.