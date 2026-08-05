Совместная квартира после развода или наследства: как поделить недвижимость в Украине

Конфликты из-за общего жилья: как разделить квартиру после наследства или развода
Совместная квартира после получения наследства или развода нередко становится причиной затяжных конфликтов. Совладельцы не могут договориться, кто будет пользоваться жильем, продавать его не хотят, а жить вместе уже не могут.
О том, как украинцам разделить совместную недвижимость, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ юристы — недвижимость, застройщики, налоги".
Какие права имеют совладельцы недвижимости
Юристы объясняют, что если человек владеет долей в квартире, это не означает, что ему принадлежит конкретная комната. На самом деле он имеет долю права собственности на всю недвижимость.
Именно поэтому любые важные решения (от ремонта до сдачи жилья в аренду) необходимо согласовывать со всеми совладельцами. Если договориться не удается, закон предусматривает несколько вариантов выхода из ситуации.
Как разделить совместную недвижимость в Украине
Первый способ решить проблему — заключить письменное соглашение о порядке пользования квартирой. В нем можно определить:
- кто какой комнатой пользуется;
- как оплачиваются коммунальные услуги и другие расходы.
Такой документ желательно заверить у нотариуса, чтобы его условия были обязательными даже для нового владельца доли.
Второй вариант — продать свою долю. Но перед этим её нужно предложить другим совладельцам. У них есть преимущественное право на покупку.
Если в течение месяца они откажутся или не дадут ответа, тогда долю можно продать другому лицу. При этом продавать ее дешевле, чем предлагалось совладельцам, нельзя — иначе сделку могут оспорить в суде.
Еще один способ — выделить свою долю в натуре. Это означает превратить ее в отдельный объект недвижимости. Такой вариант возможен преимущественно для частных домов, где можно сделать отдельный вход и подвести коммуникации.
Для обычных квартир это, как правило, технически невозможно. В таком случае собственник может потребовать денежную компенсацию стоимости своей доли, если остальные совладельцы согласятся ее выплатить.
Что такое принудительный выкуп доли и когда он возможен
Отдельно закон предусматривает возможность принудительного выкупа доли через суд. Но это исключительная процедура. Она применяется только в том случае, если:
- доля является незначительной;
- ее невозможно выделить отдельно;
- собственник фактически не пользуется жильем и не имеет существенного интереса к нему.
В каждом деле суд оценивает все обстоятельства индивидуально. Поэтому чем дольше совладельцы откладывают решение конфликта, тем сложнее и дороже становится найти выход. Поэтому юристы советуют как можно раньше выбрать законный способ урегулирования спора, чтобы избежать длительных судебных процессов и дополнительных расходов.
Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году скрыть доход от аренды жилья стало гораздо сложнее. Налоговая проверяет владельцев различными способами, а поводом для этого может стать даже жалоба соседей. Если нарушение подтвердится, придется уплатить налоги, штраф и пеню.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить строительные нормы для жилых домов. Уже подготовлено техническое задание для обновления правил. Ожидается, что новые требования сделают жилье более безопасным, удобным и доступным, а также приблизят украинские стандарты к европейским.