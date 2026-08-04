Жилые дома в Украине планируют строить по новым правилам: какие изменения готовит правительство

Новые нормы строительства в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют обновить государственные строительные нормы для жилых домов. В Министерстве развития общин, инфраструктуры и транспорта уже утвердили техническое задание, на основе которого будут вноситься изменения в ГСН. Новые правила должны сделать дома более безопасными, комфортными, доступными и приблизить украинские требования к европейским стандартам.

О том, как могут измениться строительные нормы для жилых домов в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Какие изменения готовятся для новых домов в Украине

Изменения коснутся архитектурного проектирования, инженерного оборудования домов, пожарной безопасности, создания безбарьерной среды, а также защиты жильцов от шума и вибраций.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Козловской, обновленные нормы должны учесть современные потребности общества и приблизить украинские стандарты к европейским. Кроме того, они создадут основу для развития цифровой инфраструктуры и реализации будущих программ социального жилья.

Одним из ключевых направлений станет улучшение доступности жилых домов для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан. Планируется более четко прописать требования к обустройству:

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входов;

поручней;

пандусов;

навигационных элементов;

внутренних путей передвижения;

доступа к информационным системам.

Также изменятся правила организации жилого пространства. В частности, будут уточнены требования к размещению общественных помещений в многоквартирных домах и благоустройству придомовых территорий. Отдельно будут урегулированы вопросы обустройства автомобильных стоянок, велосипедных парковок и других объектов инфраструктуры.

Как планируется изменить правила пожарной безопасности для новых домов

Важный блок изменений касается пожарной безопасности. Новые нормы должны более подробно определить требования к эвакуационным путям, в том числе для людей, пользующихся инвалидными колясками.

Также планируется установить четкие критерии, в каких случаях для домов высотой до 26,5 метра будет достаточно одной лестничной клетки, а когда необходимо проектировать две.

Что еще планируется изменить в строительных нормах Украины

Обновления коснутся и лифтов. Документ будет предусматривать новые требования к размерам лифтовых холлов и кабин, а также к лифтам, которые будут использоваться для эвакуации или перевозки людей с инвалидностью.

Особое внимание будет уделено обеспечению беспрепятственного сообщения жилых этажей с подземными уровнями, где могут располагаться укрытия.

Также планируется ввести отдельные требования к шумоизоляции и защите от вибраций. Это в первую очередь коснется жилых домов, в которых работают магазины, кафе, офисы или другие заведения, способные создавать повышенный уровень шума.

В настоящее время ведется подготовка первой редакции изменений в государственные строительные нормы. После завершения разработки документ пройдет все необходимые согласования и другие предусмотренные законодательством процедуры, после чего новые требования могут быть официально утверждены.

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