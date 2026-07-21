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Главная Экономика Электрощит в квартире: какое оборудование обязательно нужно установить и что оно дает

Электрощит в квартире: какое оборудование обязательно нужно установить и что оно дает

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 15:05
Электрощит в квартире: 8 элементов, без которых не обойтись в современном доме
Электрощит в современной квартире. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Современную квартиру или дом трудно представить без электрического щита. Именно он обеспечивает безопасную работу электросети и защищает бытовую технику и жильцов от опасных ситуаций.

О том, каким должен быть современный электрощит квартиры или дома, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения специалистов компании "Schneiderelectric_ua", которая специализируется на электрооборудовании.

Что обязательно должно быть в современном электрощите квартиры или дома

По словам экспертов, не стоит устанавливать отдельный автоматический выключатель на каждую розетку. Вместо этого лучше разделить электросеть на группы и позаботиться о современной защите.

В качестве примера они привели электрощит для квартиры площадью 66 квадратных метров. Основой системы является вводной автоматический выключатель, который в случае необходимости полностью отключает электричество в квартире.

Также в щите устанавливают реле контроля напряжения. Оно автоматически отключает питание при перепадах напряжения, чтобы уберечь бытовую технику от повреждения.

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Еще один важный элемент — автоматическое переключение на резерв (АПР). Если пропадает свет, система самостоятельно переключает квартиру на резервный источник питания.

Для защиты людей используют устройства защитного отключения (УЗО). Они мгновенно отключают электричество в случае утечки тока или опасной ситуации, например, если поврежден кабель или возникла угроза поражения током.

В ванной комнате и на кухне рекомендуется устанавливать дифференциальные автоматические выключатели. Они одновременно защищают от утечки тока и короткого замыкания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какое еще оборудование должно быть в современном электрощите

Кроме того, в современных электрощитах часто используется контактор "мастер света", который позволяет одним нажатием выключить все освещение перед выходом из квартиры.

Также в состав щита могут входить блоки питания для LED-подсветки и стандартные автоматические выключатели, которые защищают отдельные линии электросети от коротких замыканий.

Специалисты отмечают, что именно такое сочетание оборудования обеспечивает надёжную и современную защиту электросети, техники и жильцов квартиры.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам напомнили о необходимости периодической проверки газовых и электросчётчиков. При этом платить за поверку не нужно — эти расходы берут на себя оператор газовых сетей или поставщик электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что если нужно провести электричество в новый дом или на земельный участок, например, во время строительства или реконструкции, следует обратиться в местное облэнерго. Именно там можно заказать подключение к электросети.

электроснабжение строительство свет Электричество
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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