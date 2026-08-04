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Головна Економіка Нові ДБН для житлових будинків: які правила хочуть запровадити в Україні

Нові ДБН для житлових будинків: які правила хочуть запровадити в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 16:05
Житлові будинки в Україні планують будувати за новими правилами: які зміни готує уряд
Нові норми будівництва в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують оновити державні будівельні норми для житлових будинків. У Міністерстві розвитку громад, інфраструктури та транспорту вже затвердили технічне завдання, на основі якого змінюватимуть ДБН. Нові правила мають зробити будинки безпечнішими, комфортнішими, доступнішими та наблизити українські вимоги до європейських стандартів.

Про те, як можуть змінити будівельні норми для житлових будинків в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Які зміни готують для нових будинків в Україні

Зміни стосуватимуться архітектурного проєктування, інженерного обладнання будинків, пожежної безпеки, створення безбар'єрного середовища, а також захисту мешканців від шуму та вібрацій.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської, оновлені норми мають врахувати сучасні потреби суспільства та наблизити українські стандарти до європейських. Крім того, вони створять основу для розвитку цифрової інфраструктури та реалізації майбутніх програм соціального житла.

Одним із ключових напрямів стане покращення доступності житлових будинків для людей з інвалідністю та інших маломобільних громадян. Планують чіткіше прописати вимоги до облаштування:

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  • входів;
  • поручнів;
  • пандусів;
  • навігаційних елементів;
  • внутрішніх шляхів пересування;
  • доступу до інформаційних систем.

Також зміняться правила організації житлового простору. Зокрема, уточнять вимоги до розміщення громадських приміщень у багатоквартирних будинках і благоустрою прибудинкових територій. Окремо врегулюють питання облаштування автомобільних стоянок, велосипедних парковок та інших об'єктів інфраструктури.

Як хочуть змінити правила пожежної безпеки для нових будинків

Важливий блок змін стосується пожежної безпеки. Нові норми мають детальніше визначити вимоги до евакуаційних шляхів, у тому числі для людей, які користуються кріслами колісними.

Також планують встановити чіткі критерії, у яких випадках для будинків висотою до 26,5 метра буде достатньо однієї сходової клітки, а коли потрібно проєктувати дві.

Що ще планують змінити в будівельних нормах України

Оновлення торкнуться й ліфтів. Документ передбачатиме нові вимоги до розмірів ліфтових холів і кабін, а також до ліфтів, які використовуватимуться для евакуації або перевезення людей з інвалідністю. 

Окрему увагу приділять можливості безперешкодного сполучення житлових поверхів із підземними рівнями, де можуть розташовуватися укриття.

Також хочуть запровадити окремі вимоги щодо шумоізоляції та захисту від вібрацій. Це насамперед стосуватиметься житлових будинків, у яких працюють магазини, кафе, офіси чи інші заклади, що можуть створювати підвищений рівень шуму.

Наразі триває підготовка першої редакції змін до державних будівельних норм. Після завершення розробки документ пройде всі необхідні погодження та інші передбачені законодавством процедури, після чого нові вимоги можуть бути офіційно затверджені.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні майже в кожному будинку чи квартирі є електрощит. Він допомагає безпечно користуватися електрикою, захищає техніку від пошкоджень, а людей — від небезпечних аварійних ситуацій.

Також Новини.LIVE розповідали, що чимало власників земельних ділянок думають, що можуть будувати або садити дерева де завгодно. Але це не так. В Україні діють правила, які визначають, що і на якій відстані можна розміщувати на своїй території.

нерухомість житло будівництво
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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