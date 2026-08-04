Спадщина в Україні: чи може брат-пенсіонер претендувати на квартиру, яку сестра заповіла іншій людині

Жінка складає заповіт і молоток судді. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Згідно з законодавством України майно померлої людини успадковують її родичі. Навіть якщо людина склала заповіт, деякі члени родини можуть претендувати на так звану "обов’язкову частку спадщини".

Про те, чи може брат-пенсіонер претендувати на квартиру сестри, яка заповіла її іншій особі, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Юристи.UA".

Чи може брат-пенсіонер претендувати на квартиру сестри, яку вона заповіла іншій людині

За законом брат належить до спадкоємців другої черги. Однак спадкування за законом застосовується лише у випадках, коли заповіт відсутній, визнаний недійсним або не поширюється на певне майно. Якщо ж сестра заповіла квартиру іншій особі, то за загальним правилом брат не набуває жодних прав на це майно.

Також сам по собі факт, що брат досяг пенсійного віку, в питаннях спадщини нічого не змінює. Попри це закон чітко визначає, хто має право на обов'язкову частку у спадщині незалежно від змісту заповіту.

Хто має право на обов’язкову частку спадщини

Відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу України, таке право мають лише:

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непрацездатні батьки;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатний чоловік або дружина;

малолітні та неповнолітні діти спадкодавця.

Брати та сестри до цього переліку не входять, навіть якщо вони є пенсіонерами або мають інвалідність. Тому закон не надає їм права на обов'язкову частку у спадщині.

В яких випадках брат пенсіонер все ж може претендувати на спадщину

Водночас закон передбачає ситуації, коли брат все ж може претендувати на спадщину. Це можливо, якщо:

Суд визнає заповіт недійсним. Квартира або її частина не була включена до заповіту. Спадкоємець за заповітом відмовився від спадщини, не прийняв її або був усунений від права на спадкування.

Водночас незгода зі змістом заповіту або образа через рішення сестри не можуть бути підставою для його скасування. Закон захищає право людини самостійно розпорядитися своїм майном після смерті.

Брат має право звернутися до суду з вимогою про визнання заповіту недійсним лише після смерті заповідача та відкриття спадщини. При цьому він повинен довести, що існували законні підстави для скасування документа.

В яких випадках суд може визнати заповіт не дійсним

Суд може розглядати справу, якщо на момент підписання заповіту:

сестра не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними;

волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало її справжній волі;

документ був складений під впливом насильства, обману, погроз чи іншого тиску;

заповіт підписала інша особа без законних підстав або під час його складання чи посвідчення були допущені істотні порушення вимог закону.

Якщо заповіт оформлено особою, яка не мала права його складати, або з порушенням обов'язкових вимог щодо форми чи посвідчення, він вважається нікчемним. Якщо ж порушення стосується відсутності вільного волевиявлення заповідача, це питання вирішується судом відповідно до статті 1257 Цивільного кодексу України.

Водночас похилий вік спадкодавця, тяжке захворювання, приймання лікарських препаратів, залежність від стороннього догляду або незрозуміле для родичів рішення залишити майно іншій особі самі по собі не свідчать про недійсність заповіту.

Необхідно довести, що саме в момент його складання людина не могла усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Як доказ у таких справах можуть використовуватися:

медичні довідки;

показання свідків;

матеріали нотаріальної справи;

за необхідності — висновок посмертної судово-психіатричної експертизи.

Верховний Суд неодноразово наголошував, що сама лише наявність тяжкої хвороби не підтверджує недієздатність чи нездатність людини усвідомлювати свої дії.

Для звернення до суду діє загальна позовна давність — три роки. Відлік цього строку починається не раніше відкриття спадщини, тобто після смерті спадкодавця.

Таким чином, брат-пенсіонер не має права на обов'язкову частку у квартирі лише через свій вік або родинні зв'язки. Однак він може оскаржити заповіт у суді, якщо має належні та достатні докази того, що під час його складання були порушені вимоги закону.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні спадщина — це передача майна після смерті людини її родичам або тим, кого вона вказала в заповіті. До спадщини можуть входити квартира, будинок, авто, гроші, цінності й навіть борги. Але є майно, яке не можна передати родичам.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоб оформити спадщину на квартиру, будинок чи інше майно, спочатку потрібно зібрати всі необхідні документи. Якщо якихось паперів не вистачає або в них є помилки, оформлення може затягнутися, а нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину.