Заповіт можуть визнати недійсним: коли це можливо і хто має право його оскаржити

Статуетка з вагами правосуддя, чоловік та жінка за столом. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Заповіт — не завжди останнє й непорушне слово. Виявляється, є ситуації, коли документ, який мав визначити долю майна, можна визнати недійсним — повністю або частково. Тож виникає питання: коли це можливо і хто має право на це вплинути.

Про це розповідає LIGA 360, передають Новини.LIVE.

Нікчемний заповіт

Нечинні заповіти бувають двох видів і різниця між ними принципова.

Перший тип — коли заповіт недійсний одразу, без жодного рішення суду, через грубі порушення закону. Його називають нікчемним заповітом. Це стається, якщо:

документ склала людина, яка не мала на це право;

оформили його з грубим порушенням правил щодо форми чи посвідчення;

заповіт без підпису, дати чи печатки;

посвідчений особою без відповідних повноважень або без обов'язкових свідків.

Це стосується й секретних заповітів з порушеннями, документів на майно, яке вже прописане в іншому спадковому договорі, а також заповітів, посвідчених на тимчасово окупованій території.

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Оспарювальний заповіт

Другий тип — коли заповіт можна оскаржити, але лише через суд. Це так званий оспарюваний заповіт. Тут підставою стають докази, що:

заповідач у момент складання документа не усвідомлював своїх дій або не міг ними керувати;

діяв під впливом обману, погроз чи насильства;

перебував під тиском важких життєвих обставин і фактично не мав вибору.

У такому разі суд має право визнавати заповіт недійсним повністю чи частково.

Кому належить частка спадщини, навіть якщо про неї забули в заповіті

Закон захищає певні категорії людей незалежно від того, що написано в заповіті. Навіть якщо їх там не згадали, право на спадщину все одно матимуть малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти. А також непрацездатний чоловік або дружина заповідача і непрацездатні батьки. Їм гарантовано половину тієї частки, яку вони отримали б, якби заповіту не було взагалі.

Хто може подати позов проти заповіту

Право оскаржити заповіт мають не тільки прямі спадкоємці. До суду можуть звернутися й ті, хто мав би отримати спадщину за законом, якби заповіту не існувало.

Проте, доки людина, яка склала заповіт, жива — оскаржити документ не можна. Це стає можливим лише після її смерті, а позов подають до суду за місцем, де офіційно відкрили спадщину.

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