Наследство в Украине: может ли брат-пенсионер претендовать на квартиру, которую сестра завещала другому человеку

Женщина составляет завещание и молоток судьи. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно законодательству Украины, имущество умершего человека наследуют его родственники. Даже если человек составил завещание, некоторые члены семьи могут претендовать на так называемую "обязательную долю наследства".

О том, может ли брат-пенсионер претендовать на квартиру сестры, завещавшей её другому лицу, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Юристы.UA".

Может ли брат-пенсионер претендовать на квартиру сестры, которую она завещала другому человеку

По закону брат относится к наследникам второй очереди. Однако наследование по закону применяется только в тех случаях, когда завещания нет, оно признано недействительным или не распространяется на определенное имущество. Если же сестра завещала квартиру другому лицу, то по общему правилу брат не приобретает никаких прав на это имущество.

Также сам по себе факт того, что брат достиг пенсионного возраста, в вопросах наследования ничего не меняет. Несмотря на это, закон четко определяет, кто имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Кто имеет право на обязательную долю наследства

В соответствии со статьей 1241 Гражданского кодекса Украины, таким правом обладают только:

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нетрудоспособные родители;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособный супруг или супруга;

малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя.

Братья и сестры в этот перечень не входят, даже если они являются пенсионерами или имеют инвалидность. Поэтому закон не предоставляет им права на обязательную долю в наследстве.

В каких случаях брат-пенсионер все же может претендовать на наследство

В то же время закон предусматривает ситуации, когда брат все же может претендовать на наследство. Это возможно, если:

Суд признает завещание недействительным. Квартира или её часть не была включена в завещание. Наследник по завещанию отказался от наследства, не принял его или был лишен права на наследование.

В то же время несогласие с содержанием завещания или обида из-за решения сестры не могут служить основанием для его отмены. Закон защищает право человека самостоятельно распоряжаться своим имуществом после смерти.

Брат имеет право обратиться в суд с требованием о признании завещания недействительным только после смерти завещателя и открытия наследства. При этом он должен доказать, что существовали законные основания для отмены документа.

В каких случаях суд может признать завещание недействительным

Суд может рассмотреть дело, если на момент подписания завещания:

сестра не осознавала значение своих действий или не могла ими управлять;

волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало ее истинной воле;

документ был составлен под воздействием насилия, обмана, угроз или иного давления;

завещание подписало другое лицо без законных оснований или при его составлении или удостоверении были допущены существенные нарушения требований закона.

Если завещание оформлено лицом, не имевшим права его составлять, или с нарушением обязательных требований к форме или удостоверению, оно считается ничтожным. Если же нарушение касается отсутствия свободного волеизъявления завещателя, этот вопрос решается судом в соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса Украины.

В то же время преклонный возраст наследодателя, тяжелое заболевание, прием лекарственных препаратов, зависимость от постороннего ухода или непонятное для родственников решение оставить имущество другому лицу сами по себе не свидетельствуют о недействительности завещания.

Необходимо доказать, что именно в момент его составления человек не мог осознавать значение своих действий или управлять ими. В качестве доказательства в таких делах могут использоваться:

медицинские справки;

показания свидетелей;

материалы нотариального дела;

при необходимости — заключение посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что само по себе наличие тяжелой болезни не подтверждает недееспособность или неспособность человека осознавать свои действия.

Для обращения в суд действует общий исковой срок — три года. Отсчет этого срока начинается не ранее открытия наследства, то есть после смерти наследодателя.

Таким образом, брат-пенсионер не имеет права на обязательную долю в квартире только из-за своего возраста или родственных связей. Однако он может оспорить завещание в суде, если у него есть надлежащие и достаточные доказательства того, что при его составлении были нарушены требования закона.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине наследство — это передача имущества после смерти человека его родственникам или тем, кого он указал в завещании. В наследство могут входить квартира, дом, автомобиль, деньги, ценности и даже долги. Но есть имущество, которое нельзя передать родственникам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для оформления наследства на квартиру, дом или другое имущество сначала нужно собрать все необходимые документы. Если каких-то документов не хватает или в них есть ошибки, оформление может затянуться, а нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство.