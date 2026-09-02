В Украине изменят правила социальных выплат для людей с инвалидностью: новые суммы

Мальчик возле инвалидной коляски играет с собакой. Фото: Magnific

В Украине изменят подход к назначению государственной социальной помощи детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. 19 августа Верховная Рада приняла соответствующий закон, который предусматривает введение новой базовой величины вместо прожиточного минимума для расчета выплат. Изменения также коснутся надбавок на уход и должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передают Новини.LIVE.

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Почему меняют систему социальной помощи

19 августа 2026 года Верховная Рада приняла закон, которым внесены изменения в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Действующая система социальной поддержки считается несоответствующей современным социальным стандартам и не обеспечивающей достаточного уровня жизни для людей, которые в ней нуждаются.

В настоящее время государственная социальная помощь рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В то же время законодательно установленный прожиточный минимум в течение длительного времени остается значительно ниже реальных потребностей людей и фактической стоимости жизни.

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Из-за этого выплат часто недостаточно для покрытия расходов семей, связанных с уходом за ребенком, его реабилитацией, лечением и образованием.

Именно поэтому закон предусматривает повышение государственной социальной помощи, введение новых видов поддержки и цифровизацию процессов её назначения и предоставления.

Какую базовую величину введут

Законом вводится понятие "базовая величина". Это нормативный денежный показатель, который будет использоваться для определения размеров государственных социальных пособий, предусмотренных законом.

Начиная с 2027 года, размер базовой величины будет устанавливаться законом о Государственном бюджете Украины. При этом она в любом случае не может быть меньше 4 000 грн.

Таким образом, социальные выплаты будут рассчитываться уже не исходя из прожиточного минимума, а исходя из базовой величины.

Какими будут основные социальные выплаты

Согласно новым правилам, ежемесячная государственная социальная помощь будет составлять:

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;

лицам с инвалидностью с детства I группы — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 100% базовой величины, то есть от 4 000 грн;

лицам с инвалидностью с детства III группы — 75 % базовой величины, то есть от 3 000 грн.

Фактический размер выплат может быть выше, если законом о Государственном бюджете на соответствующий год будет установлена базовая величина свыше 4 000 грн.

Отдельно предусмотрено повышение помощи для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, если их инвалидность связана с ранением или иным ущербом здоровью в результате взрывоопасных предметов.

С учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в частности предусмотренных Кабинетом Министров, такое пособие будет увеличиваться на 50% от размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Как изменятся надбавки на уход

Закон также предусматривает новые размеры надбавок на уход.

Для лиц с инвалидностью с детства:

подгруппа А I группы — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;

подгруппа Б I группы — 100 % базовой величины, то есть от 4 000 грн.

Для одиноких лиц с инвалидностью с детства II и III групп, которые в соответствии с законодательством нуждаются в постоянном уходе и имеют документальное подтверждение МСЭК, ЭКОПФО или ЛКК, надбавка составит 75% базовой величины — от 3 000 грн.

Отдельно определен размер надбавки на уход за детьми с инвалидностью.

Для ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет она составит 200% базовой величины — от 8 000 грн.

Для других детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым официально установлена потребность в уходе и имеется соответствующее подтверждение ЛКК, надбавка составит 100% базовой величины — от 4 000 грн.

Когда вступят в силу новые правила

Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года, при условии его подписания Президентом Украины.

В то же время людям, которым надбавка на уход уже назначена до вступления в силу новых правил, не нужно будет повторно подавать документы. Выплаты продолжат начислять, но их размер будет изменен в соответствии с новыми положениями закона.

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