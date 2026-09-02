Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине пересмотрят выплаты лицам с инвалидностью: основные изменения

В Украине пересмотрят выплаты лицам с инвалидностью: основные изменения

Ua ru
2 сентября 2026 10:04
В Украине изменят правила социальных выплат для людей с инвалидностью: новые суммы
Мальчик возле инвалидной коляски играет с собакой. Фото: Magnific

В Украине изменят подход к назначению государственной социальной помощи детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. 19 августа Верховная Рада приняла соответствующий закон, который предусматривает введение новой базовой величины вместо прожиточного минимума для расчета выплат. Изменения также коснутся надбавок на уход и должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передают Новини.LIVE.

Реклама

Почему меняют систему социальной помощи

19 августа 2026 года Верховная Рада приняла закон, которым внесены изменения в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Действующая система социальной поддержки считается несоответствующей современным социальным стандартам и не обеспечивающей достаточного уровня жизни для людей, которые в ней нуждаются.

В настоящее время государственная социальная помощь рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В то же время законодательно установленный прожиточный минимум в течение длительного времени остается значительно ниже реальных потребностей людей и фактической стоимости жизни.

Читайте также:

Из-за этого выплат часто недостаточно для покрытия расходов семей, связанных с уходом за ребенком, его реабилитацией, лечением и образованием.

Именно поэтому закон предусматривает повышение государственной социальной помощи, введение новых видов поддержки и цифровизацию процессов её назначения и предоставления.

Какую базовую величину введут

Законом вводится понятие "базовая величина". Это нормативный денежный показатель, который будет использоваться для определения размеров государственных социальных пособий, предусмотренных законом.

Начиная с 2027 года, размер базовой величины будет устанавливаться законом о Государственном бюджете Украины. При этом она в любом случае не может быть меньше 4 000 грн.

Таким образом, социальные выплаты будут рассчитываться уже не исходя из прожиточного минимума, а исходя из базовой величины.

Какими будут основные социальные выплаты

Согласно новым правилам, ежемесячная государственная социальная помощь будет составлять:

  • детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства II группы — 100% базовой величины, то есть от 4 000 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства III группы — 75 % базовой величины, то есть от 3 000 грн.

Фактический размер выплат может быть выше, если законом о Государственном бюджете на соответствующий год будет установлена базовая величина свыше 4 000 грн.

Отдельно предусмотрено повышение помощи для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, если их инвалидность связана с ранением или иным ущербом здоровью в результате взрывоопасных предметов.

С учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в частности предусмотренных Кабинетом Министров, такое пособие будет увеличиваться на 50% от размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Как изменятся надбавки на уход

Закон также предусматривает новые размеры надбавок на уход.

Для лиц с инвалидностью с детства:

  • подгруппа А I группы — 200% базовой величины, то есть от 8 000 грн;
  • подгруппа Б I группы — 100 % базовой величины, то есть от 4 000 грн.

Для одиноких лиц с инвалидностью с детства II и III групп, которые в соответствии с законодательством нуждаются в постоянном уходе и имеют документальное подтверждение МСЭК, ЭКОПФО или ЛКК, надбавка составит 75% базовой величины — от 3 000 грн.

Отдельно определен размер надбавки на уход за детьми с инвалидностью.

Для ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет она составит 200% базовой величины — от 8 000 грн.

Для других детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым официально установлена потребность в уходе и имеется соответствующее подтверждение ЛКК, надбавка составит 100% базовой величины — от 4 000 грн.

Когда вступят в силу новые правила

Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года, при условии его подписания Президентом Украины.

В то же время людям, которым надбавка на уход уже назначена до вступления в силу новых правил, не нужно будет повторно подавать документы. Выплаты продолжат начислять, но их размер будет изменен в соответствии с новыми положениями закона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести новые правила для пенсионных фондов. Речь идет о пересмотре формата организаций вместо нынешних негосударственных. Их предлагают реорганизовать или прекратить их деятельность.

Также Новини.LIVE писали о процедуре оформления отцовства после смерти отца. Если отец погиб, не оформив родственные связи официально, единственным способом признания отцовства остается суд. И здесь это уже не просто юридическая формальность, а гарантия социальной защиты и наследственных прав для самого ребенка.

Верховная Рада выплаты закон социальная помощь лицо с инвалидностью
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации