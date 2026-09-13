Поддержка лиц с инвалидностью 1 группы: какие льготы и выплаты можно получить в сентябре

Женщины с колесным креслом. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает немало льгот для лиц с инвалидностью 1 группы. По состоянию на сентябрь 2026 года они могут рассчитывать на помощь в оплате коммунальных услуг, бесплатные лекарства по рецепту, специальные выплаты и пр. Однако придется подтвердить свое право на государственную поддержку, предъявив соответствующее удостоверение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие льготы могут рассчитывать лица с инвалидностью 1 группы в сентябре.

Реклама

Скидки на коммунальные услуги

В рамках установленных норм предусмотрена скидка 100% на квартплату и коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение) для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Украинцам, здоровье которых ухудшилось в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, предоставляется скидка 50% на услуги ЖКХ.

Государственная помощь не утверждается автоматически: гражданам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты.

Читайте также:

Льготный проезд в транспорте

Представители указанной категории могут бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного общественного транспорта (за исключением такси). Аналогичные условия предусмотрены для людей, сопровождающих лиц с инвалидностью 1 группы. А с октября начнет действовать скидка 50% на междугородние путешествия: в автобусах, поездах, самолетах и на речном транспорте.

Медицинские льготы для лиц с инвалидностью

Если граждане получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь в размере 2 595 грн, им предоставляют некоторые лекарства по рецептам бесплатно или на 50% дешевле. Кроме того, на льготных условиях предусмотрены:

зубные и глазные протезы;

слуховые аппараты;

очки;

средства для передвижения;

автомобиль (при наличии подтвержденной медицинским заключением необходимости в отдельном транспорте).

Детям с 1 группой инвалидности полностью оплачивают лечение в санаториях и бесплатно предоставляют протезы, а родителям могут выплачивать деньги на уход за ребенком во время его поездки на лечение.

Выплаты лицам с инвалидностью 1 группы

При наличии достаточного страхового стажа — от 1 до 15 лет в зависимости от возраста — лицам с инвалидностью 1 группы выплачивают средства в размере 100% пенсии по возрасту. При этом минимальное финансовое обеспечение равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дети из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться городским, пригородным и междугородним транспортом в сентябре 2026 года. Учащимся и студентам предоставляется льгота до 23 лет при условии обучения на дневной или дуальной форме.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы имеют дети со статусом ВПЛ в сентябре. Несовершеннолетние получают бесплатное питание в детских садах, а студенты — социальную стипендию. Мы разобрались, какую помощь оказывает государство внутренне перемещенным лицам.