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Главная Экономика 2 группа инвалидности: на какие льготы рассчитывать украинцам в сентябре

2 группа инвалидности: на какие льготы рассчитывать украинцам в сентябре

Ua ru
15 сентября 2026 08:10
Поддержка лиц с инвалидностью 2 группы: какие льготы и выплаты предусмотрены в сентябре
Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает немало льгот для лиц с инвалидностью 2 группы. Государственная поддержка включает трудовые гарантии, скидки на проезд в общественном транспорте, а также медицинскую и жилищную помощь. Мы разобрались, на какие льготы имеют право украинцы с удостоверением инвалида 2 группы по состоянию на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Льготы для лиц с инвалидностью 2 группы

Перечень государственных гарантий довольно широкий, поскольку 2 группа инвалидности предполагает возможность человека обслуживать себя в быту, однако неспособность работать в обычных условиях. Учитывая потребности украинцев, правительство утвердило такие льготы:

  • отсутствие испытательного срока на работе;
  • увольнение по собственному желанию в любой момент;
  • облегченные условия труда, например, сокращенная рабочая неделя или индивидуальный график;
  • ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней (плюс 60 дней отдыха без сохранения заработной платы);
  • лекарства по рецептам со скидкой до 50%;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;
  • приобретение на льготных условиях протезов, средств для ухода, специальной мебели и пр.;
  • первоочередное право на жилье (не для всех лиц с инвалидностью 2 группы);
  • внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта;
  • бесплатный проезд в городском транспорте;
  • скидка 50% на междугородние перевозки, железнодорожный, авиационный и речной транспорт (в период с 1 октября по 15 мая);
  • поступление в высшие учебные заведения в рамках специальных квот;
  • социальная стипендия для студентов.

Для получения всех указанных льгот и гарантий необходимо подтвердить состояние здоровья удостоверением лица с инвалидностью. Государственная поддержка предоставляется только при наличии указанного документа (бумажного либо электронного).

Минимальные выплаты в сентябре 2026 года

Во-первых, лица с инвалидностью 2 группы имеют право на выплаты в размере 90% пенсии по возрасту, если накопили достаточный страховой стаж (от 1 до 15 лет в зависимости от возраста). Без стажа украинцам начисляют государственную социальную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн.

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Во-вторых, если состояние здоровья связано с аварией на ЧАЭС, минимальная сумма финансового обеспечения достигает 7 884,57 грн. А ликвидаторам Чернобыльской катастрофы выплачивают не менее 13 989,28 грн с 1 марта 2026 года (при подтверждении причинно-следственной связи между инвалидностью и деятельностью).

В-третьих, предусмотрена специальная пенсия военнослужащим независимо от страхового стажа, у которых инвалидность наступила во время службы или не позднее трех месяцев после увольнения. Представители 2 группы получают 60% или 80% денежного довольствия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие государственные трудовые гарантии имеют работники с инвалидностью в Украине. Для них предусмотрена увеличенная продолжительность основного ежегодного отпуска и удобный график. Кроме того, требуется предварительное согласие сотрудника на ночные и сверхурочные работы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы получили ветераны труда в Украине. Наличие статуса гарантирует бесплатные ежегодные медосмотры, зубное протезирование, внеочередную госпитализацию, лекарства со скидками. Плюс они имеют право на дополнительный отпуск до 14 дней в год.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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