Пенсія понад 20 000 грн для частини українців: кому розраховувати на мінімальну суму

Гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на суттєве фінансове забезпечення. Йдеться про мінімальну виплату в розмірі понад 20 000 грн щомісяця, яка також підлягає регулярним перерахункам. Ми дізналися, кому держава гарантує таку пенсію станом на вересень 2026 року і що потрібно зробити для її призначення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон від 29.06.2021 № 1584-ІХ.

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Мінімальна пенсійна виплата у вересні

Пенсійне забезпечення для осіб, які втратили працездатність, перебуває на рівні 2 595 грн, а середня виплата після березневої індексації становить трохи більше 7 000 грн. Водночас деякі категорії отримувачів можуть розраховувати на мінімальний розмір пенсії понад 20 000 грн щомісяця.

Це передбачено законом "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Згідно з документом, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановили причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, нараховують такі мінімальні суми:

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особам з інвалідністю 1 групи — 100% розміру середньої зарплати в Україні за попередній рік;

особам з інвалідністю 2 групи — 80%;

особам з інвалідністю 3 групи — 60%.

У Пенсійному фонді зазначили, що 1 березня традиційно проводять індексацію таких виплат, орієнтуючись на розмір середнього доходу, з якого сплачені страхові внески. Станом на 2026 рік для обчислення мінімального фінансового забезпечення використовують суму 20 653,55 грн.

Скільки отримують ліквідатори аварії на ЧАЕС

Оскільки 100% від базового показника передбачили для осіб з інвалідністю 1 групи, саме вони можуть розраховувати на мінімальний розмір пенсії 20 653,55 грн у вересні 2026 року. Сума буде збільшуватися після щорічної індексації за умови підвищення основної величини.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до контролюючого органу з пакетом документів, який включає посвідчення ліквідатора Чорнобильської аварії та висновок медичної комісії з підтвердженням зв'язку між інвалідністю та участю в ліквідації наслідків катастрофи.

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