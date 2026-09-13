Надбавки до пенсій у вересні: які доплати призначають і хто отримує кошти в Україні

Пенсіонерка на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Законодавство передбачає виплату не лише звичайних пенсій для українців, але й додаткових надбавок. Їх призначають у разі виконання обов’язкових умов, наприклад, при досягненні конкретного віку. Не всі громадяни знають, що частину доплат можна отримувати одночасно. Тобто не доведеться обирати між сумами, на які має право пенсіонер.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п’ять надбавок для осіб похилого віку у вересні 2026 року.

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Які надбавки можуть отримувати пенсіонери

Перелік додаткових виплат доволі широкий, і не всі з них призначають автоматично. Тобто українцям потрібно звертатися в Пенсійний фонд для консультацій, подаючи заявку на встановлення надбавки. Ми виділили п’ять поширених доплат, які охоплюють різні категорії осіб:

вікова надбавка;

виплата за страховий стаж;

доплата за особливі заслуги перед Україною;

надбавки для пільгових категорій населення;

доплата до мінімального рівня пенсійного забезпечення.

Надбавка за вік встановлюється після 70 років і двічі збільшується через кожні 5 років. Діапазон щомісячних виплат становить 300-570 грн. Кошти призначають лише тим українцям, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Доплата за стаж передбачає плюс 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен повний рік. Йдеться про суму 25,95 грн, оскільки ПМ у 2026 році становить 2 595 грн. Понаднормовим вважається стаж від 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок.

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На виплати за особливі заслуги мають право пенсіонери, нагороджені державними орденами, Герої України та деякі категорії ветеранів. Розмір фінансового забезпечення визначається у відсотках від ПМ для осіб, які втратили працездатність.

До пільговиків, яким належать окремі надбавки, відносять людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих від нацистських переслідувань, ветеранів та ін. А доплату до мінімального рівня пенсії встановлюють у разі отримання суми менш ніж 2 595 грн (якщо людина відповідає вимогам щодо віку і стажу).

Чи призначають надбавки одночасно

Українське законодавство не містить обмежень на одночасне нарахування всіх вказаних додаткових виплат. Якщо пенсіонер відповідає затвердженим критеріям і виконав обов’язкові умови, йому будуть щомісяця збільшувати фінансове забезпечення.

Якщо контролюючий орган затримав автоматичний перерахунок пенсії, необхідно звернутися до ПФУ з відповідною заявою. Це можна зробити особисто в сервісному центрі чи онлайн, скориставшись функціоналом вебпорталу Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть докупити страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію. Адже без нього держава виплачує лише соціальну допомогу в розмірі 2 595 грн. Один місяць стажу коштує 1 902,34 грн — 22% від мінімальної заробітної плати.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може достроково вийти на пенсію, не чекаючи настання мінімально допустимого віку. Оформити статус у 50 років можуть жінки, які народили п’ятьох і більше дітей, виховавши їх до шестирічного віку. Однак перелік категорій осіб доволі широкий.