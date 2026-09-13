Надбавки к пенсиям в сентябре: какие доплаты назначают и кто получает деньги в Украине

Пенсионерка на улице города. Фото: Новини.LIVE

Законодательство предусматривает выплату не только обычных пенсий украинцам, но и дополнительных надбавок. Их назначают при выполнении обязательных условий, например, по достижении определенного возраста. Не все граждане знают, что часть надбавок можно получать одновременно. То есть не придется выбирать между суммами, на которые имеет право пенсионер.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти надбавках для пожилых людей в сентябре 2026 года.

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Какие надбавки могут получать пенсионеры

Перечень дополнительных выплат довольно широкий, и не все из них назначаются автоматически. То есть украинцам нужно обращаться в Пенсионный фонд за консультацией, подавая заявку на установление надбавки. Мы выделили пять распространенных доплат, которые охватывают различные категории лиц:

возрастная надбавка;

выплата за страховой стаж;

доплата за особые заслуги перед Украиной;

надбавки для льготных категорий населения;

доплата до минимального уровня пенсионного обеспечения.

Надбавка за возраст устанавливается после 70 лет и дважды увеличивается каждые 5 лет. Диапазон ежемесячных выплат составляет 300-570 грн. Средства назначаются только тем украинцам, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Доплата за стаж предусматривает 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый полный год. Речь идет о сумме 25,95 грн, поскольку прожиточный минимум в 2026 году составляет 2 595 грн. Сверхнормативным считается стаж от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин.

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На выплаты за особые заслуги имеют право пенсионеры, награжденные государственными орденами, Герои Украины и некоторые категории ветеранов. Размер финансового обеспечения определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К льготникам, которым полагаются отдельные надбавки, относятся люди с инвалидностью вследствие войны, пострадавшие от нацистских преследований, ветераны и др. А доплату до минимального уровня пенсии устанавливают в случае получения суммы менее 2 595 грн (если человек соответствует требованиям по возрасту и стажу).

Назначаются ли надбавки одновременно

Украинское законодательство не содержит ограничений на одновременное начисление всех указанных дополнительных выплат. Если пенсионер соответствует утвержденным критериям и выполнил обязательные условия, ему будут ежемесячно увеличивать финансовое обеспечение.

Если контролирующий орган задержал автоматический перерасчет пенсии, необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Это можно сделать лично в сервисном центре либо онлайн, воспользовавшись функционалом веб-портала Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут докупить страховой стаж, которого не хватает для выхода на пенсию. Ведь без него государство выплачивает лишь социальную помощь в размере 2 595 грн. Один месяц стажа стоит 1 902,34 грн — 22% от минимальной заработной платы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может досрочно выйти на пенсию, не дожидаясь наступления минимально допустимого возраста. Оформить статус в 50 лет могут женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста. Однако перечень категорий лиц довольно широкий.