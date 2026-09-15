Пенсия больше 20 000 грн для части украинцев: кому рассчитывать на минимальную сумму

Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на существенное финансовое обеспечение. Речь идет о минимальной выплате в размере более 20 000 грн ежемесячно, которая также подлежит регулярным перерасчетам. Мы выяснили, кому государство гарантирует такую пенсию по состоянию на сентябрь 2026 года и что нужно сделать для ее назначения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон от 29.06.2021 № 1584-ІХ.

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Минимальная пенсионная выплата в сентябре

Пенсионное обеспечение для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн, а средняя выплата после мартовской индексации составляет чуть более 7 000 грн. В то же время некоторые категории получателей могут рассчитывать на минимальный размер пенсии свыше 20 000 грн ежемесячно.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Согласно документу, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, начисляют такие минимальные суммы:

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лицам с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине за предыдущий год;

лицам с инвалидностью 2 группы — 80%;

лицам с инвалидностью 3 группы — 60%.

В Пенсионном фонде отметили, что 1 марта традиционно проводится индексация таких выплат, ориентируясь на размер среднего дохода, с которого уплачены страховые взносы. По состоянию на 2026 год для расчета минимального финансового обеспечения используется сумма 20 653,55 грн.

Сколько получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Поскольку 100% от базового показателя предусмотрено для лиц с инвалидностью 1 группы, именно они могут рассчитывать на минимальный размер пенсии 20 653,55 грн в сентябре 2026 года. Сумма будет увеличиваться после ежегодной индексации при условии повышения базовой величины.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в контролирующий орган с пакетом документов, включающим удостоверение ликвидатора Чернобыльской аварии и заключение медицинской комиссии с подтверждением связи между инвалидностью и участием в ликвидации последствий катастрофы.

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