Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальная пенсия более 20 000 грн: кто получит такие выплаты в сентябре

Минимальная пенсия более 20 000 грн: кто получит такие выплаты в сентябре

Ua ru
15 сентября 2026 05:45
Пенсия больше 20 000 грн для части украинцев: кому рассчитывать на минимальную сумму
Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на существенное финансовое обеспечение. Речь идет о минимальной выплате в размере более 20 000 грн ежемесячно, которая также подлежит регулярным перерасчетам. Мы выяснили, кому государство гарантирует такую пенсию по состоянию на сентябрь 2026 года и что нужно сделать для ее назначения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон от 29.06.2021 № 1584-ІХ.

Реклама

Минимальная пенсионная выплата в сентябре

Пенсионное обеспечение для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн, а средняя выплата после мартовской индексации составляет чуть более 7 000 грн. В то же время некоторые категории получателей могут рассчитывать на минимальный размер пенсии свыше 20 000 грн ежемесячно.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Согласно документу, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, начисляют такие минимальные суммы:

Читайте также:
  • лицам с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине за предыдущий год;
  • лицам с инвалидностью 2 группы — 80%;
  • лицам с инвалидностью 3 группы — 60%.

В Пенсионном фонде отметили, что 1 марта традиционно проводится индексация таких выплат, ориентируясь на размер среднего дохода, с которого уплачены страховые взносы. По состоянию на 2026 год для расчета минимального финансового обеспечения используется сумма 20 653,55 грн.

Сколько получают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Поскольку 100% от базового показателя предусмотрено для лиц с инвалидностью 1 группы, именно они могут рассчитывать на минимальный размер пенсии 20 653,55 грн в сентябре 2026 года. Сумма будет увеличиваться после ежегодной индексации при условии повышения базовой величины.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в контролирующий орган с пакетом документов, включающим удостоверение ликвидатора Чернобыльской аварии и заключение медицинской комиссии с подтверждением связи между инвалидностью и участием в ликвидации последствий катастрофы.

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров грозят "штрафы" в сентябре 2026 года. Пожилые люди должны обновить личные данные для правильного расчета выплат. В противном случае получателям придется вернуть излишне выплаченные суммы добровольно или принудительно.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие надбавки пенсионеры могут получать одновременно. Мы собрали информацию о пяти видах распространенных надбавок, среди которых не нужно выбирать только одну. Речь идет о возрастной надбавке, деньгах за дополнительный страховой стаж, особые заслугах перед государством и пр.

выплаты деньги пенсионеры ЧАЭС пенсия
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации