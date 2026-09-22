Надбавка до пенсії в розмірі 1038 грн: хто може отримати у вересні та як оформити

Пенсіонери гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям Пенсійний фонд призначає не лише фінансове забезпечення за віком, але й додаткові надбавки. Зокрема у вересні 2026 року частині отримувачів належить виплата в розмірі 1 038 грн. Це щомісячна доплата для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду, згідно з висновком лікарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може розраховувати на додаткові кошти у вересні.

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Надбавка 1 038 грн до пенсії

Звернутися по додаткову виплату можуть лише пенсіонери за віком, які відповідають одночасно чотирьом критеріям. Згідно з інформацією Пенсійного фонду, у 2026 році затверджені такі вимоги:

самостійне проживання;

досягнення 80-річного віку;

відсутність працездатних родичів, які повинні утримувати пенсіонера за законом;

потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров'я.

Невиконання принаймні однієї умови унеможливлює призначення надбавки до пенсійного забезпечення. Її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 1 038 грн станом на 2026 рік. У разі підвищення соціальних стандартів зміниться й сума надбавки.

Як оформити доплату до пенсії

Фінансове забезпечення автоматично не збільшується, отримувачам потрібно звернутися до контролюючого органу з відповідною заявою. Але спочатку необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію, яка видасть висновок, що людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.

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Додатково знадобляться підтверджувальні документи про відсутність родичів працездатного віку, зобов'язаних утримувати пенсіонера. Звернення приймають у будь-якому територіальному сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, в електронному форматі (сайт або мобільний застосунок), а також поштовим відправленням.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги. Окремим категоріям громадян належать пільги у вигляді знижки. Повна компенсація передбачена особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з пенсіонерів видають гроші авансом за шість місяців. Виплати нараховують у разі виїзду з України на постійне проживання за кордон. Водночас необхідно знятися з місця реєстрації, інакше нарахування не затвердять.