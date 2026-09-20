Пенсия по возрасту в сентябре: кому дополнительно выплатят минимум 25 950 грн

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторым категориям украинцев Пенсионный фонд может выплатить денежную помощь в минимальном размере свыше 25 000 грн. Речь идет о лицах, вышедших на заслуженный отдых и выполнивших несколько обязательных условий. На дополнительные средства стоит рассчитывать сотрудникам бюджетной сферы с достаточным страховым стажем. Мы разобрались, кто может претендовать на 25 950 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому выплатят не менее 25 950 грн в сентябре 2026 года.

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Единовременная денежная помощь пенсионерам

Право на выплату в десятикратном размере имеют некоторые работники бюджетной сферы, вышедшие на пенсию по возрасту. Минимальная сумма составляет 25 950 грн — это 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Однако для каждого получателя она может отличаться, поскольку зависит от установленной пенсии по возрасту.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для назначения единовременной денежной помощи человек должен выполнить четыре обязательных условия:

на момент выхода на пенсию работать в государственном или коммунальном учреждении;

занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

накопить достаточно страхового стажа — от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин;

не получать ранее никакого вида пенсионного обеспечения.

"В стаж засчитывается работа именно в тех учреждениях и на тех должностях, которые определены постановлением Кабинета Министров "О перечне учебных заведений и учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет", — уточнили в ПФУ.

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Кто из сотрудников может рассчитывать на выплату

Десятикратный размер пенсии по возрасту выплачивается бюджетникам, которым законом предусмотрена пенсия за выслугу лет. Речь идет о медиках, педагогах, артистах театрально-концертных учреждений, специалистах в сфере социальной защиты и социального обеспечения, заслуженных мастерах спорта, членах национальных сборных.

Убедиться, что ваша профессия входит в установленный перечень, можно в постановлении Кабмина от 04.11.1993 № 909. Отдельно обращаться за дополнительной выплатой украинцам не нужно — контролирующий орган самостоятельно занимается оформлением одновременно с назначением пенсии по возрасту.

Отметим, если страхового стажа недостаточно, разрешается суммировать периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет. ПФУ использует данные трудовой книжки, информацию из реестра застрахованных лиц и дополнительные документы, подтверждающие стаж.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную пенсию выплачивают в Польше. Сумма финансового обеспечения составляет 1 978,49 злотых брутто (около 23 500 грн). Украинцы имеют право на польскую пенсию при уплате страховых взносов и наличии достаточного стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто в Украине может рассчитывать на минимальную пенсионную выплату в размере более 20 000 грн. Эти суммы назначаются лицам с инвалидностью 1 группы — ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Однако необходимо подтвердить, что нетрудоспособность возникла именно в результате профессиональной деятельности.