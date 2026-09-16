Минимальная пенсия в Польше: какую сумму выплатят в сентябре и доступна ли украинцам

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

В Польше, как и в Украине, существуют социальные стандарты, предусматривающие минимальную пенсию, заработную плату, прожиточный минимум и пр. Наши граждане за рубежом, выполнив обязательные условия, могут рассчитывать на финансовые выплаты. В марте 2026 года состоялась индексация, благодаря которой пенсия и пособие по инвалидности повысились на 5,3%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд социального страхования Польши (ZUS).

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Какая минимальная пенсия в Польше

Автоматический перерасчет пенсионного обеспечения был произведен с 1 марта, а коэффициент индексации составил 105,3%. В результате выплаты пожилым людям зафиксировались на минимальном уровне 1 978,49 злотых брутто (около 23 500 грн). Аналогичная сумма предусмотрена в связи с полной нетрудоспособностью и потерей кормильца.

"Коэффициент индексации рассчитан на основе среднегодового индекса потребительских цен за предыдущий календарный год, увеличенного как минимум на 20% от реального роста средней заработной платы за аналогичный период", — уточнили в ZUS.

Могут ли украинцы получать пенсию в Польше

Граждане Украины имеют право на пенсионные выплаты в Польше при условии соблюдения обязательных требований. Между двумя государствами существует договор о социальном обеспечении: если человек платил страховые взносы, то есть официально работал, и накопил достаточный стаж, он будет получать пенсию.

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Возрастные пороги в 2026 году различаются:

для мужчин — 65 лет и не менее 25 лет стажа;

для женщин — 60 лет и минимум 20 лет страхового стажа.

"Учитываются периоды, за которые уплачивались взносы на социальное страхование, в частности трудовые договоры, ведение бизнеса или исполнение гражданско-правовых соглашений. Также могут учитываться периоды, связанные с получением пособия по болезни или уходу за ребенком", — добавили в ZUS.

Если не удалось накопить стаж во время пребывания в Польше, допускается доначисление лет, приобретенных в Украине, при условии, что периоды трудовой деятельности не пересекаются. Украинский стаж влияет только на право выхода на пенсию, но никак не меняет размер выплат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры могут получить деньги авансом. Речь идет об украинцах, которые выезжают за границу на постоянное место жительства. Им нужно подать заявление на выплату финансового обеспечения за шесть месяцев вперед и сняться с места регистрации в Украине.

Также Новини.LIVE рассказывали о распространенных надбавках для пенсионеров в сентябре 2026 года. Гражданам устанавливают различные доплаты, которые можно получать одновременно. Речь идет о возрастной надбавке, за сверхнормативный стаж, особые заслуги перед Украиной и других.