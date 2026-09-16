Мінімальна пенсія в Польщі: яку суму виплатять у вересні та чи доступна українцям

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Польщі, аналогічно з Україною, існують соціальні стандарти, які передбачають мінімальну пенсію, заробітну плату, прожитковий мінімум тощо. Наші громадяни за кордоном, виконавши обов’язкові умови, можуть розраховувати на фінансові виплати. В березні 2026 року відбулася індексація, завдяки якій пенсія та допомога по інвалідності підвищилися на 5,3%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фонд соціального страхування Польщі (ZUS).

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Яка мінімальна пенсія в Польщі

Автоматичний перерахунок пенсійного забезпечення здійснили з 1 березня, а коефіцієнт індексації склав 105,3%. Як результат, виплати особам похилого віку зафіксувалися на мінімальному рівні 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Аналогічна сума передбачена у зв’язку з повною непрацездатністю і втратою годувальника.

"Коефіцієнт індексації розрахували на основі середньорічного індексу споживчих цін за попередній календарний рік, збільшеного щонайменше на 20% від реального зростання середньої заробітної плати за аналогічний період", — уточнили в ZUS.

Чи можуть українці отримувати пенсію в Польщі

Громадяни України мають право на пенсійні виплати в Польщі за умови дотримання обов’язкових вимог. Між двома державами існує договір про соціальне забезпечення: якщо людина сплачувала страхові внески, тобто офіційно працювала, і накопичила достатньо стажу, вона буде отримувати пенсію.

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Вікові пороги у 2026 році відрізняються:

для чоловіків — 65 років і щонайменше 25 років стажу;

для жінок — 60 років і мінімум 20 років страхового стажу.

"Включають періоди, за які сплачувалися внески на соціальне страхування, зокрема трудові договори, ведення бізнесу або виконання цивільно-правових угод. Також можуть враховувати періоди, пов'язані з отриманням допомоги по хворобі або догляду за дитиною", — додали в ZUS.

Якщо не вдалося накопичити стаж під час перебування в Польщі, допускається донарахування років, набутих в Україні, за умови, що періоди трудової діяльності не перетинаються. Український стаж впливає лише на право виходу на пенсію, однак ніяк не змінює розмір виплат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть отримати кошти авансом. Йдеться про українців, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Їм потрібно подати заяву на виплату фінансового забезпечення за шість місяців наперед і знятися з місця реєстрації в Україні.

Також Новини.LIVE розповідали про поширені надбавки для пенсіонерів у вересні 2026 року. Громадянам встановлюють різні доплати, які можна отримувати одночасно. Йдеться про вікову надбавку, за понаднормовий стаж, особливі заслуги перед Україною та інші.