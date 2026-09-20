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Головна Економіка Одноразова грошова допомога пенсіонерам: хто може отримати від 25 950 грн

Одноразова грошова допомога пенсіонерам: хто може отримати від 25 950 грн

Ua ru
20 вересня 2026 05:45
Пенсія за віком у вересні 2026 року: кому додатково виплатять мінімум 25 950 грн
Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деяким категоріям українців Пенсійний фонд може виплатити грошову допомогу в мінімальному розмірі понад 25 000 грн. Йдеться про осіб, які вийшли на заслужений відпочинок і виконали кілька обов’язкових умов. На додаткові кошти варто розраховувати працівникам бюджетної сфери з достатнім страховим стажем. Ми розібралися, хто може претендувати на 25 950 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому виплатять щонайменше 25 950 грн у вересні 2026 року.

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Одноразова грошова допомога пенсіонерам

Право на виплату в десятикратному розмірі мають деякі працівники бюджетної сфери, які вийшли на пенсію за віком. Мінімальна сума становить 25 950 грн — це 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак для кожного отримувача вона може відрізнятися, оскільки залежить від встановленої пенсії за віком.

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для призначення одноразової грошової допомоги людина повинна виконати чотири обов’язкові умови:

  • на момент виходу на пенсію працювати в державній або комунальній установі;
  • обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;
  • накопичити достатньо страхового стажу — від 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок;
  • не отримувати раніше жодного виду пенсійного забезпечення.

"До стажу зараховується робота саме в тих установах і на посадах, які визначені постановою Кабінету Міністрів "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років", — уточнили в ПФУ.

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Кому з працівників розраховувати на виплату

Десятикратний розмір пенсії за віком виплачують бюджетникам, яким закон передбачає пенсію за вислугу років. Йдеться про медиків, освітян, артистів театрально-концертних закладів, фахівців у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, заслужених майстрів спорту, членів національних збір.

Переконатися, що ваша професія входить до визначеного переліку, можна в постанові Кабміну від 04.11.1993 № 909. Окремо звертатися по додаткову виплату українцям не потрібно — контролюючий орган самостійно займається оформленням одночасно з призначенням пенсії за віком.

Зауважимо, якщо страхового стажу недостатньо, дозволяється підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років. ПФУ використовує дані трудової книжки, інформацію з реєстру застрахованих осіб і додаткові документи, які підтверджують стаж.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну пенсію виплачують у Польщі. Сума фінансового забезпечення перебуває на рівні 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Українці мають право на польську пенсію в разі сплати страхових внесків і наявності достатнього стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, хто в Україні може розраховувати на мінімальну пенсійну виплату в розмірі понад 20 000 грн. Суми призначають особам з інвалідністю 1 групи — ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Однак необхідно підтвердити, що непрацездатність виникла саме через професійну діяльність.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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