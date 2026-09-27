Мінімальна пенсія з надбавками у жовтні: кому нарахують 648 грн додатково

Купюри гривні у гаманці. Фото: УНІАН

Деякі категорії українців можуть розраховувати на доплати до пенсії. У жовтні 2026 року фінансову надбавку в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб отримають учасники бойових дій. Додаткова сума становить 648 грн щомісяця, однак може збільшитися з 1 січня 2027 року після перегляду соціальних стандартів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Надбавка до пенсії для УБД

Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію за наявності мінімального страхового стажу: для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — від 20 років. Їм виплачують фінансове забезпечення з урахуванням тривалості набутого стажу і середнього заробітку, з якого були сплачені страхові внески.

При цьому мінімальна пенсія затверджена на рівні 6 197 грн, тобто УБД не можуть отримувати менше. Для українців із таким статусом передбачили доплату, яка дорівнює чверті прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році йдеться про суму 648 грн — це 25% від 2 595 грн.

З 1 січня 2027 року прожиткові мінімуми для різних соціальних і демографічних груп хочуть підвищити. ПМ для осіб, які втратили працездатність, може становити 2 878 грн. Тоді щомісячна надбавка до пенсії учасникам бойових дій зросте до 719,50 грн.

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Пенсії по інвалідності для УБД

Якщо учасника бойових дій визнали особою з інвалідністю внаслідок виконання обов’язків військової служби, він може розраховувати на щомісячні виплати в розмірі 60-100% грошового забезпечення. Мінімальні суми після березневої індексації дорівнюють:

18 885 грн — для 1 групи;

15 494 грн — для 2 групи;

10 625 грн — для 3 групи.

Важливою умовою є період настання повної або часткової непрацездатності. Кошти призначають у разі встановлення інвалідності не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби. Якщо внаслідок виконання військових обов’язків з’явилося поранення або захворювання, що призвели до погіршення здоров’я, тримісячний термін не застосовується.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які пенсії отримають особи з інвалідністю у жовтні 2026 року. Громадяни з частковою або повною непрацездатністю можуть розраховувати на 50-100% пенсійного забезпечення за віком залежно від групи. А мінімальна виплата перебуває на рівні 2 595 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі хочуть змінити правила для призначення мінімальної пенсії. Йдеться безпосередньо про українців, яким виплачують кошти в разі наявності принаймні одного страхового внеску. Однак цей "поріг" можуть підвищити до 25 МЗП.