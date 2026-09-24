Мінімальна пенсія для українців у Польщі: як хочуть посилити вимоги

Гаманець із купюрами. Фото: Pexels

Українці в Польщі мають право на мінімальну пенсію, якщо сплатили принаймні один страховий внесок. Однак такий механізм фінансового забезпечення дехто вважає несправедливим. Ультраправа партія "Конфедерація" подала проєкт закону з поправками, які передбачають запровадження нового правила стосовно призначення мінімальної пенсії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал inPoland.

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Вимога для мінімальної пенсії в Польщі

Автори законопроєкту запропонували встановити нову вимогу: право на пенсійне забезпечення отримають лише ті громадяни, які мають накопичених індексованих страхових внесків у розмірі від 25 мінімальних зарплат. Це нібито знизить ризики зловживань з боку іноземців і рівень так званого "пенсійного туризму".

"Конфедерація наголосила, що вимога стосується, перш за все, громадян України, які мають право на мінімальну пенсію на аналогічних умовах із поляками (вони можуть отримати кошти навіть після сплати одного внеску)", — йдеться в повідомленні.

Нинішні правила вважають несправедливими і несприятливими для польських платників податків, враховуючи суттєву різницю між місцевою та українською мінімальними пенсіями. Якщо зміни ухвалять, наші громадяни за кордоном не зможуть претендувати на виплати, накопичивши один страховий внесок.

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Яка сума мінімальної пенсії в Польщі

Згідно з інформацією на сайті Фонду соціального страхування (ZUS), після березневої індексації розмір мінімального пенсійного забезпечення в Польщі підвищився на 5,3% і зафіксувався на рівні 1 978,49 злотих брутто (близько 23 200 грн). Аналогічну суму виплачують у зв’язку з повною непрацездатністю і втратою годувальника.

Українці можуть претендувати на кошти, якщо досягли певного віку (65 років — для чоловіків, 60 років — для жінок), а також мають достатньо страхового стажу: щонайменше 25 років — для чоловіків, від 20 років — для жінок.

Навіть один місяць офіційної роботи, підприємницької діяльності та інших форм зайнятості, за який було сплачено внесок у ZUS, відкриває шлях до отримання мінімальної пенсії у Польщі. Адже допускається донарахування стажу, набутого в Україні, якщо періоди не перетинаються.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери можуть отримувати доплату в розмірі 1038 грн щомісяця. Кошти нараховують особам від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних про них піклуватися. При цьому пенсіонер повинен потребувати постійного догляду.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримувати менші суми після переходу з одного виду пенсії на інший. В деяких випадках ПФУ зберігає старий показник середньої зарплати. Наприклад, для розрахунку у 2026 році використовують величину 17 482,87 грн.