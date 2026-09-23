Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальні пенсії по інвалідності: хто має право на суму від 11 000 грн

Мінімальні пенсії по інвалідності: хто має право на суму від 11 000 грн

Ua ru
23 вересня 2026 05:45
Пенсія по інвалідності для постраждалих від аварії на ЧАЕС: які мінімальні суми у 2026 році
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть розраховувати на підвищений розмір виплат від Пенсійного фонду станом на 2026 рік. Йдеться про осіб з інвалідністю, каліцтво або захворювання яких настало внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон передбачає встановлення мінімальних щомісячних сум та їх обов’язкову щорічну індексацію з 1 березня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Реклама

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю

Фінансове забезпечення отримують українці, стосовно яких встановили причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС. Вони можуть розраховувати на виплати в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження (1986-1990 рр.) або з доходу, визначеного з п’ятикратного розміру МЗП (за спеціальною формулою).

При цьому пенсія по інвалідності не може бути меншою за вказані суми:

  • для 1 групи — 11 048,25 грн;
  • для 2 групи — 8 838,60 грн;
  • для 3 групи — 6 813,10 грн;
  • для дітей з інвалідністю — 6 813,10 грн.

"Для осіб, які звертаються із заявами у 2026 році та мають право обчислювати пенсію по інвалідності з заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру МЗП, розрахунок здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,09334", — уточнили в ПФУ.

Читайте також:

Зауважимо, мінімальні суми змінилися після березневої індексації. Особи з інвалідністю 1 групи почали отримувати орієнтовно на 1 100 грн більше, 2 групи — на 950 грн більше, 3 групи — на 735 грн. В Україні приблизно 1,25 млн людей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Скільки отримують ліквідатори аварії

Мінімальне фінансове забезпечення прописане в законі "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС виплачують від:

  • 20 653,55 грн — для осіб 1 групи;
  • 16 522,84 грн — для осіб 2 групи;
  • 12 392,13 грн — для осіб 3 групи.

Для обчислення мінімальних пенсій у 2026 році використовують показник 20 653,55 грн — розмір середньої зарплати за попередній рік, з якої сплачені страхові внески. Щоб отримувати кошти, необхідно надати висновок медичної комісії з підтвердженням зв'язку між інвалідністю та ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з пенсіонерів передбачили надбавку в розмірі 1 038 грн щомісяця. Додаткові кошти виплачують особам похилого віку, яким виповнилося 80 років. Вони повинні потребувати стороннього догляду відповідно до висновку лікарської комісії.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери можуть отримати одноразову грошову допомогу. Йдеться про мінімальну суму 25 950 грн — це 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ми розібралися, кому варто розраховувати на фінансову підтримку.

виплати пенсії пенсіонери Чорнобильська АЕС особа з інвалідністю
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації