Пенсія по інвалідності для постраждалих від аварії на ЧАЕС: які мінімальні суми у 2026 році

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть розраховувати на підвищений розмір виплат від Пенсійного фонду станом на 2026 рік. Йдеться про осіб з інвалідністю, каліцтво або захворювання яких настало внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон передбачає встановлення мінімальних щомісячних сум та їх обов’язкову щорічну індексацію з 1 березня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю

Фінансове забезпечення отримують українці, стосовно яких встановили причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС. Вони можуть розраховувати на виплати в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження (1986-1990 рр.) або з доходу, визначеного з п’ятикратного розміру МЗП (за спеціальною формулою).

При цьому пенсія по інвалідності не може бути меншою за вказані суми:

для 1 групи — 11 048,25 грн;

для 2 групи — 8 838,60 грн;

для 3 групи — 6 813,10 грн;

для дітей з інвалідністю — 6 813,10 грн.

"Для осіб, які звертаються із заявами у 2026 році та мають право обчислювати пенсію по інвалідності з заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру МЗП, розрахунок здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,09334", — уточнили в ПФУ.

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Зауважимо, мінімальні суми змінилися після березневої індексації. Особи з інвалідністю 1 групи почали отримувати орієнтовно на 1 100 грн більше, 2 групи — на 950 грн більше, 3 групи — на 735 грн. В Україні приблизно 1,25 млн людей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Скільки отримують ліквідатори аварії

Мінімальне фінансове забезпечення прописане в законі "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС виплачують від:

20 653,55 грн — для осіб 1 групи;

16 522,84 грн — для осіб 2 групи;

12 392,13 грн — для осіб 3 групи.

Для обчислення мінімальних пенсій у 2026 році використовують показник 20 653,55 грн — розмір середньої зарплати за попередній рік, з якої сплачені страхові внески. Щоб отримувати кошти, необхідно надати висновок медичної комісії з підтвердженням зв'язку між інвалідністю та ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з пенсіонерів передбачили надбавку в розмірі 1 038 грн щомісяця. Додаткові кошти виплачують особам похилого віку, яким виповнилося 80 років. Вони повинні потребувати стороннього догляду відповідно до висновку лікарської комісії.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери можуть отримати одноразову грошову допомогу. Йдеться про мінімальну суму 25 950 грн — це 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ми розібралися, кому варто розраховувати на фінансову підтримку.