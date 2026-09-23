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Главная Экономика Минимальные пенсии по инвалидности: кто имеет право на сумму от 11 000 грн

Минимальные пенсии по инвалидности: кто имеет право на сумму от 11 000 грн

Ua ru
23 сентября 2026 05:45
Пенсия по инвалидности для пострадавших от аварии на ЧАЭС: какие минимальные суммы в 2026 году
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут рассчитывать на увеличенный размер выплат из Пенсионного фонда с 2026 года. Речь идет о лицах с инвалидностью, чьи увечья или заболевания стали следствием Чернобыльской катастрофы. Закон предусматривает установление минимальных ежемесячных сумм и их обязательную ежегодную индексацию с 1 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

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Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью

Финансовое обеспечение получают украинцы, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с аварией на ЧАЭС. Они могут рассчитывать на выплаты в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения (1986-1990 гг.) или из дохода, определяемого из пятикратного размера МЗП (по специальной формуле).

При этом пенсия по инвалидности не может быть меньше указанных сумм:

  • для 1 группы — 11 048,25 грн;
  • для 2 группы — 8 838,60 грн;
  • для 3 группы — 6 813,10 грн;
  • для детей с инвалидностью — 6 813,10 грн.

"Для лиц, обращающихся с заявлениями в 2026 году и имеющих право на расчет пенсии по инвалидности на основе заработной платы, определяемой из пятикратного размера МЗП, расчет осуществляется с применением коэффициента 2,09334", — уточнили в ПФУ.

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Отметим, минимальные суммы изменились после мартовской индексации. Лица с инвалидностью 1 группы начали получать примерно на 1 100 грн больше, 2 группы — на 950 грн больше, 3 группы — на 735 грн. В Украине почти 1,25 млн человек имеют статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Сколько получают ликвидаторы аварии

Минимальное финансовое обеспечение прописано в законе "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС выплачивают от:

  • 20 653,55 грн — для лиц 1 группы;
  • 16 522,84 грн — для лиц 2 группы;
  • 12 392,13 грн — для лиц 3 группы.

Для расчета минимальных пенсий в 2026 году используется показатель 20 653,55 грн — размер средней зарплаты за предыдущий год, с которой уплачены страховые взносы. Чтобы получать выплаты, необходимо предоставить заключение медицинской комиссии с подтверждением связи между инвалидностью и ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров предусмотрена надбавка в размере 1 038 грн ежемесячно. Дополнительные средства выплачивают пожилым людям, которым исполнилось 80 лет. Они должны нуждаться в постороннем уходе в соответствии с заключением врачебной комиссии.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить единовременную денежную помощь. Речь идет о минимальной сумме в 25 950 грн — это 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мы разобрались, кому стоит рассчитывать на финансовую поддержку.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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