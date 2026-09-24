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Главная Экономика Украинцам в Польше приготовиться: что хотят изменить для получателей пенсий

Украинцам в Польше приготовиться: что хотят изменить для получателей пенсий

Ua ru
24 сентября 2026 11:10
Минимальная пенсия для украинцев в Польше: как хотят ужесточить требования
Кошелек с купюрами. Фото: Pexels

Украинцы в Польше имеют право на минимальную пенсию, если уплатили хотя бы один страховой взнос. Однако некоторые считают такой механизм финансового обеспечения несправедливым. Ультраправая партия "Конфедерация" подала законопроект с поправками, предусматривающими введение нового правила в отношении назначения минимальной пенсии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал inPoland.

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Требования для минимальной пенсии в Польше

Авторы законопроекта предложили установить новое требование: право на пенсионное обеспечение получат только те граждане, у которых накоплены индексированные страховые взносы в размере от 25 минимальных зарплат. Это якобы снизит риски злоупотреблений со стороны иностранцев и уровень так называемого "пенсионного туризма".

"Конфедерация подчеркнула, что требование касается, прежде всего, граждан Украины, которые имеют право на минимальную пенсию на аналогичных условиях с поляками (они могут получить средства даже после уплаты одного взноса)", — говорится в сообщении.

Нынешние правила считаются несправедливыми и неблагоприятными для польских налогоплательщиков, учитывая существенную разницу между местной и украинской минимальными пенсиями. Если изменения будут приняты, наши граждане за рубежом не смогут претендовать на выплаты, накопив один страховой взнос.

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Какая сумма минимальной пенсии в Польше

Согласно информации на сайте Фонда социального страхования (ZUS), после мартовской индексации размер минимального пенсионного обеспечения в Польше повысился на 5,3% и составил 1 978,49 злотых брутто (около 23 200 грн). Аналогичную сумму выплачивают в связи с полной нетрудоспособностью и потерей кормильца.

Украинцы могут претендовать на эти деньги, если достигли определенного возраста (65 лет — для мужчин, 60 лет — для женщин), а также имеют достаточный страховой стаж: не менее 25 лет — для мужчин, от 20 лет — для женщин.

Даже один месяц официальной работы, предпринимательской деятельности и других форм занятости, за который был уплачен взнос в ZUS, открывает путь к получению минимальной пенсии в Польше. Ведь допускается доначисление стажа, приобретенного в Украине, если периоды не пересекаются.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры могут получать доплату в размере 1038 грн ежемесячно. Средства начисляются лицам от 80 лет, у которых нет трудоспособных родственников, обязанных о них заботиться. При этом пенсионер должен нуждаться в постоянном уходе.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получать меньшие суммы после перехода с одного вида пенсии на другой. В некоторых случаях ПФУ сохраняет прошлый показатель средней зарплаты. Например, для расчета в 2026 году используется величина 17 482,87 грн.

Польша выплаты пенсии украинцы в Польше минимальная пенсия
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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