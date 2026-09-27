Минимальная пенсия с надбавками в октябре: кому начислят 648 грн дополнительно

Купюры гривны в кошельке. Фото: УНИАН

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на доплаты к пенсии. В октябре 2026 года финансовую надбавку в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц получат участники боевых действий. Дополнительная сумма составляет 648 грн ежемесячно, однако может увеличиться с 1 января 2027 года после пересмотра социальных стандартов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Надбавка к пенсии для УБД

Участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию при наличии минимального страхового стажа: для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — от 20 лет. Им выплачивают денежное обеспечение с учетом продолжительности накопленного стажа и среднего заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

При этом минимальная пенсия утверждена на уровне 6 197 грн, то есть УБД не могут получать меньше. Для украинцев с таким статусом предусмотрена доплата, равная четверти прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году речь идет о сумме 648 грн — это 25% от 2 595 грн.

С 1 января 2027 года прожиточные минимумы для различных социальных и демографических групп планируют повысить. ПМ для лиц, утративших трудоспособность, может составить 2 878 грн. Тогда ежемесячная надбавка к пенсии участникам боевых действий вырастет до 719,50 грн.

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Пенсии по инвалидности для УБД

Если участника боевых действий признали лицом с инвалидностью вследствие исполнения обязанностей военной службы, он может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 60-100% денежного обеспечения. Минимальные суммы после мартовской индексации составляют:

18 885 грн — для 1 группы;

15 494 грн — для 2 группы;

10 625 грн — для 3 группы.

Важным условием является период наступления полной или частичной нетрудоспособности. Средства назначаются в случае установления инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения со службы. Если в результате выполнения обязанностей возникло ранение или заболевание, приведшее к ухудшению здоровья, трехмесячный срок не применяется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие пенсии получат люди с инвалидностью в октябре 2026 года. Граждане с частичной или полной нетрудоспособностью могут рассчитывать на 50–100% пенсионного обеспечения по возрасту в зависимости от группы. А минимальная выплата составляет 2 595 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше хотят изменить правила назначения минимальной пенсии. Речь идет непосредственно об украинцах, которым выплачивают деньги при наличии хотя бы одного страхового взноса. Однако этот "порог" могут повысить до 25 МЗП.