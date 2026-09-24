Пенсия за особые заслуги в 2026 году: кто может получить надбавку

Мужчина с сумкой. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры ежемесячно получают выплаты за отработанные годы. Некоторые считают, что рассчитывать на доплаты могут только те, кто старше по возрасту и имеет больший стаж. Однако отдельная категория украинцев все же имеет право на дополнительную сумму к уже существующей пенсии в немалом процентном эквиваленте.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто может рассчитывать на 40% дополнительных выплат к уже назначенной пенсии.

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Доплата за особые заслуги перед Украиной

Граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед государством, получают специальные денежные доплаты к своим ежемесячным выплатам. Размер этих дополнительных средств зависит от прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Именно от этой базовой суммы рассчитываются проценты надбавок за особые заслуги.

Кто получит все 40% надбавки

Максимальная надбавка составляет 40 % от прожиточного минимума — 1 038 гривен.

Такую ежемесячную доплату получают следующие категории лиц:

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Герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста.

Другие также имеют право на выплаты

Размеры надбавок определяются приказом Министерства социальной политики № 2054 и дифференцируются в зависимости от конкретной категории и оснований для назначения. Дополнительные выплаты начинаются от 23 %.

Как получить доплату

Право на пенсию за особые заслуги устанавливается на основании документов, подтверждающих соответствующие награды или статус. Заявление вместе с пакетом документов можно подать в Пенсионный фонд Украины как в электронной форме через веб-портал, так и лично в бумажном виде.

Если человек приобрел право на такую выплату, но не оформил её сразу, он может сделать это в течение 12 месяцев — в таком случае надбавку назначат и выплатят за весь период со дня возникновения права.

Повысят ли размеры выплат в 2027 году

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде находится на утверждении проект Государственного бюджета на 2027 год. По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, размер прожиточного минимума в следующем году повысится. Сумма составит 3 559 гривен. Соответственно, размеры надбавок к пенсии могут быть пересмотрены вместе с изменением этой суммы. Однако до 1 октября 2026 года народные депутаты могут вносить поправки и предлагать изменения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, кто из украинских пенсионеров имеет льготы на оплату коммунальных услуг. Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на снижение расходов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Льготы для пенсионеров включают скидки на газ, электроэнергию, водоснабжение, покупку сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного топлива.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что некоторые пенсионеры могут получать пенсию до 20 тысяч гривен. Речь идет о минимальной выплате в размере более 20 000 грн ежемесячно, которая также подлежит регулярным перерасчетам. И это предусмотрено законом.