Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Не только по возрасту и стажу: кто имеет право на доплату к пенсии в размере 40%

Не только по возрасту и стажу: кто имеет право на доплату к пенсии в размере 40%

Ua ru
24 сентября 2026 05:45
Пенсия за особые заслуги в 2026 году: кто может получить надбавку
Мужчина с сумкой. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры ежемесячно получают выплаты за отработанные годы. Некоторые считают, что рассчитывать на доплаты могут только те, кто старше по возрасту и имеет больший стаж. Однако отдельная категория украинцев все же имеет право на дополнительную сумму к уже существующей пенсии в немалом процентном эквиваленте.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто может рассчитывать на 40% дополнительных выплат к уже назначенной пенсии.

Реклама

Доплата за особые заслуги перед Украиной

Граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед государством, получают специальные денежные доплаты к своим ежемесячным выплатам. Размер этих дополнительных средств зависит от прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Именно от этой базовой суммы рассчитываются проценты надбавок за особые заслуги.

Кто получит все 40% надбавки

Максимальная надбавка составляет 40 % от прожиточного минимума — 1 038 гривен.

Такую ежемесячную доплату получают следующие категории лиц:

Читайте также:
  • Герои Украины;
  • лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;
  • матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста.

Другие также имеют право на выплаты

Размеры надбавок определяются приказом Министерства социальной политики № 2054 и дифференцируются в зависимости от конкретной категории и оснований для назначения. Дополнительные выплаты начинаются от 23 %.

Как получить доплату

Право на пенсию за особые заслуги устанавливается на основании документов, подтверждающих соответствующие награды или статус. Заявление вместе с пакетом документов можно подать в Пенсионный фонд Украины как в электронной форме через веб-портал, так и лично в бумажном виде.

Если человек приобрел право на такую выплату, но не оформил её сразу, он может сделать это в течение 12 месяцев — в таком случае надбавку назначат и выплатят за весь период со дня возникновения права.

Повысят ли размеры выплат в 2027 году

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде находится на утверждении проект Государственного бюджета на 2027 год. По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, размер прожиточного минимума в следующем году повысится. Сумма составит 3 559 гривен. Соответственно, размеры надбавок к пенсии могут быть пересмотрены вместе с изменением этой суммы. Однако до 1 октября 2026 года народные депутаты могут вносить поправки и предлагать изменения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, кто из украинских пенсионеров имеет льготы на оплату коммунальных услуг. Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на снижение расходов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Льготы для пенсионеров включают скидки на газ, электроэнергию, водоснабжение, покупку сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного топлива.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что некоторые пенсионеры могут получать пенсию до 20 тысяч гривен. Речь идет о минимальной выплате в размере более 20 000 грн ежемесячно, которая также подлежит регулярным перерасчетам. И это предусмотрено законом.

пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки доплаты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации