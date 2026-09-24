Пенсія за особливі заслуги у 2026 році: хто може отримати надбавку

Чоловік з сумкою. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери щомісяця отримують виплати за свої відпрацьовані роки. Дехто має думку, що розраховувати на доплати можуть лише ті, хто має старший вік та більший стаж. Проте окрема категорія українців все ж мають право на додаткову суму до вже існуючої пенсії у чималому відсотковому еквіваленті.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто може розраховувати на 40% додаткових виплат до вже призначеної пенсії.

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Доплата за особливі заслуги перед Україною

Громадяни, які мають видатні заслуги перед державою, отримують спеціальні грошові доплати до своїх щомісячних виплат. Розмір цих додаткових коштів залежить від прожиткового мінімуму. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Саме від цієї базової суми розраховуються відсотки надбавок за особливі заслуги.

Хто отримає всі 40% надбавки

Максимальна надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму — 1 038 гривень.

Таку щомісячну доплату отримують наступні категорії осіб:

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Герої України;

особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

матері, які народили 10 і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

Інші теж мають право на виплати

Розміри надбавок визначаються наказом Міністерства соціальної політики №2054 та диференціюються залежно від конкретної категорії та підстав призначення. Додаткові виплати починають варіюватись від 23%.

Як отримати доплату

Право на пенсію за особливі заслуги встановлюється на підставі документів, що підтверджують відповідні нагороди чи статус. Заяву разом із пакетом документів можна подати до Пенсійного фонду України як в електронній формі через вебпортал, так і особисто у паперовому вигляді.

Якщо людина набула право на таку виплату, але не оформила її одразу, вона може зробити це протягом 12 місяців — у такому разі надбавку призначать і виплатять за весь період з дня виникнення права.

Чи підвищать розміри виплат у 2027 році

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді на затвердженні перебуває проєкт Державного бюджету на 2027 рік. За словами очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка, розмір прожиткового мінімуму у наступному році підвищиться. Сума становитиме 3 559 гривень. Відповідно розміри надбавок до пенсії можуть переглянути разом зі зміною суми. Проте до 1 жовтня 2026 року народні депутати можуть вносити правки і пропонувати зміни.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, хто з українських пенсіонерів має пільги на оплату комунальних послуг. Деякі категорії українців можуть розраховувати на зниження витрат, пов’язаних із оплатою житлово-комунальних послуг. Пільги для пенсіонерів включають знижки на газ, електроенергію, водопостачання, купівлю скрапленого газу, твердого і рідкого пічного палива.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери можуть отримувати пенсію до 20 тисяч гривень. Йдеться про мінімальну виплату в розмірі понад 20 000 грн щомісяця, яка також підлягає регулярним перерахункам. І це передбачено законом.