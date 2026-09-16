Проєкт Держбюджету на 2027 рік: чому прожитковий мінімум не відповідає реальності

Прожитковий мінімум не відповідає дійсності: що пропонують змінити в уряді
В Україні продовжують активно обговорювати проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Зростання зарплат, фінансування оборонного сектору та інших соціальних стандартів — головна мета урядовців. Під час обговорення проєкту в парламенті розгорілася дискусія довкола розміру прожиткового мінімуму, який на 2027 рік запропоновано на рівні 3 559 гривень. Саме ж Міністерство фінансів зауважило, що на таку саму важко прожити.
Роз'янення щодо прожиткового мінімуму на 2027 рік надав Міністр фінансів Сергій Марченко, передають Новини.LIVE.
Позиція депутатів
Питання щодо реальної вартості життя в Україні підняв народний депутат Сергій Вельможний. Він наголосив, що на 3 559 гривень на місяць фізично неможливо купувати їжу, ліки та оплачувати комунальні послуги. Адже за такої суми в день доведеться витрачати максимум 120 гривень.
"Чому держава продовжує називати прожитковим мінімумом суму, на яку фізично неможливо вижити?", — порушив питання Вельможний.
У відповідь Марченко окреслив головні проблеми та шляхи вирішення ситуації:
- Міністр погодився, що встановлена сума не відображає реального стану справ і прожити на неї в сучасних умовах вкрай важко.
- Прожитковий мінімум в Україні виконує роль розрахункового показника, до якого прив'язано сотні різноманітних виплат, штрафів та зборів, що унеможливлює його швидке та різке підвищення.
- Ключовою задачею Мінфін вважає повну "відв'язку" соціальних та інших виплат від цього показника.
Необхідність підтримки з боку парламенту
За словами міністра, як тільки прожитковий мінімум перестане бути базою для розрахунку додаткових платежів, уряд зможе показати його фактичний реальний розмір і орієнтуватися на нього у соціальній політиці. Проте урядовець підкреслив, що цей процес потребує законодавчих змін та активної підтримки з боку народних депутатів, адже запропоновані кроки не завжди легко проходять голосування у сесійній залі.
З чим ще варто ознайомитись
Нещодавно Новини.LIVE розповідали про можливі заробітні плати медиків у 2027 році. В Україні під час офіційного представлення проєкту Державного бюджету на 2027 рік оголосили нові орієнтири. Уряд закладає суттєве підвищення мінімальних виплат як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу, аби підтримати кадровий потенціал української медицини.
Також Новини.LIVE повідомляли, яка сума мінімальної заробітної плати передбачена за проєктом Держбюджету-2027. Проєкт Держбюджету передбачає відчутне зростання виплат для працюючих громадян та підвищення базових соціальних гарантій. Мінімальна заробітна плата зросте з нинішніх 8 647 до 9 546 гривень, що становить підвищення на 10,4%.