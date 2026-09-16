Проєкт Держбюджету на 2027 рік: чому прожитковий мінімум не відповідає реальності

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують активно обговорювати проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Зростання зарплат, фінансування оборонного сектору та інших соціальних стандартів — головна мета урядовців. Під час обговорення проєкту в парламенті розгорілася дискусія довкола розміру прожиткового мінімуму, який на 2027 рік запропоновано на рівні 3 559 гривень. Саме ж Міністерство фінансів зауважило, що на таку саму важко прожити.

Роз'янення щодо прожиткового мінімуму на 2027 рік надав Міністр фінансів Сергій Марченко, передають Новини.LIVE.

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Позиція депутатів

Питання щодо реальної вартості життя в Україні підняв народний депутат Сергій Вельможний. Він наголосив, що на 3 559 гривень на місяць фізично неможливо купувати їжу, ліки та оплачувати комунальні послуги. Адже за такої суми в день доведеться витрачати максимум 120 гривень.

"Чому держава продовжує називати прожитковим мінімумом суму, на яку фізично неможливо вижити?", — порушив питання Вельможний.

У відповідь Марченко окреслив головні проблеми та шляхи вирішення ситуації:

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Міністр погодився, що встановлена сума не відображає реального стану справ і прожити на неї в сучасних умовах вкрай важко. Прожитковий мінімум в Україні виконує роль розрахункового показника, до якого прив'язано сотні різноманітних виплат, штрафів та зборів, що унеможливлює його швидке та різке підвищення. Ключовою задачею Мінфін вважає повну "відв'язку" соціальних та інших виплат від цього показника.

Необхідність підтримки з боку парламенту

За словами міністра, як тільки прожитковий мінімум перестане бути базою для розрахунку додаткових платежів, уряд зможе показати його фактичний реальний розмір і орієнтуватися на нього у соціальній політиці. Проте урядовець підкреслив, що цей процес потребує законодавчих змін та активної підтримки з боку народних депутатів, адже запропоновані кроки не завжди легко проходять голосування у сесійній залі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про можливі заробітні плати медиків у 2027 році. В Україні під час офіційного представлення проєкту Державного бюджету на 2027 рік оголосили нові орієнтири. Уряд закладає суттєве підвищення мінімальних виплат як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу, аби підтримати кадровий потенціал української медицини.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка сума мінімальної заробітної плати передбачена за проєктом Держбюджету-2027. Проєкт Держбюджету передбачає відчутне зростання виплат для працюючих громадян та підвищення базових соціальних гарантій. Мінімальна заробітна плата зросте з нинішніх 8 647 до 9 546 гривень, що становить підвищення на 10,4%.