Зарплата медичних працівників у 2027 році: як зростуть посадові оклади

Лікар і дитина. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час офіційного представлення проєкту Державного бюджету на 2027 рік оголосили нові орієнтири щодо заробітних плат для працівників сфери охорони здоров'я. Уряд закладає суттєве підвищення мінімальних виплат як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу, аби підтримати кадровий потенціал української медицини.

Про це йдеться у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, передають Новини.LIVE.

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Скільки отримуватимуть лікарі та медпрацівники

Згідно проєкту, загальний обсяг коштів на сферу охорони здоров'я становитиме 292,5 млрд грн. Із них 225 млрд грн передбачено на фінансування Програми медичних гарантій.

Мінімальні оклади у медичній галузі планується встановити на такому рівні:

зарплата лікаря становитиме щонайменше 30 000 гривень;

зарплата медпрацівників середнього медперсоналу зросте до 20 000 гривень.

Ці показники мають стати базовим гарантованим рівнем оплати праці у державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Коли затвердять нові оклади

Закладені у проєкті Бюджету-2027 цифри покликані компенсувати інфляційні навантаження та втримати медичні кадри в країні. Остаточні деталі нарахувань та надбавок будуть затверджені разом із фінальним ухваленням бюджетного законопроєкту у Верховній Раді.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка, це умовно як перше читання, але без голосування. Депутати до 1 жовтня зможуть ще подавати правки. Відповідно рішення остаточно поки не ухвалено.

"В залі це цікаво десь 30-40 депутатам", — підсумував нардеп.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE розповідали про мінімальну суму заробітної плати, яку розглядають в проєкті Державного бюджету на 2027 рік. Проєкт Держбюджету передбачає відчутне зростання виплат для працюючих громадян та підвищення базових соціальних гарантій. Мінімальна заробітна плата зросте з нинішніх 8 647 до 9 546 гривень, що становить підвищення на 10,4%.

Також Новини.LIVE повідомляли, які суми прожиткового мінімуму закладані у проєкт Держбюджету. З 1 січня розмір прожиткового мінімуму на одну людину має становити 3 559 гривень на місяць. Це на 350 гривень більше, ніж є зараз, або приблизно на 10,9%.