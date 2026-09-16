Заработная плата медицинских работников в 2027 году: как вырастут должностные оклады

Врач и ребенок. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время официального представления проекта Государственного бюджета на 2027 год были объявлены новые ориентиры по заработной плате для работников сферы здравоохранения. Правительство закладывает существенное повышение минимальных выплат как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала, чтобы поддержать кадровый потенциал украинской медицины.

Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2027 год, передают Новини.LIVE.

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Сколько будут получать врачи и медицинские работники

Согласно проекту, общий объем средств на сферу здравоохранения составит 293 млрд грн. Из них 225 млрд грн предусмотрено на финансирование Программы медицинских гарантий.

Минимальные оклады в медицинской отрасли планируется установить на следующем уровне:

зарплата врача составит не менее 30 000 гривен;

зарплата медицинских работников среднего звена вырастет до 20 000 гривен.

Эти показатели должны стать базовым гарантированным уровнем оплаты труда в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Когда будут утверждены новые оклады

Заложенные в проекте бюджета на 2027 год цифры призваны компенсировать инфляционную нагрузку и удержать медицинские кадры в стране. Окончательные детали начислений и надбавок будут утверждены вместе с окончательным принятием бюджетного законопроекта в Верховной Раде.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, это условно как первое чтение, но без голосования. Депутаты до 1 октября смогут еще вносить поправки. Соответственно, решение окончательно пока не принято.

"В зале это интересно примерно 30–40 депутатам", — подытожил нардеп.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE рассказывали о минимальной сумме заработной платы, которую рассматривают в проекте Государственного бюджета на 2027 год. Проект госбюджета предусматривает ощутимый рост выплат для работающих граждан и повышение базовых социальных гарантий. Минимальная заработная плата вырастет с нынешних 8 647 до 9 546 гривен, что составляет повышение на 10,4%.

Также Новини.LIVE сообщали, какие суммы прожиточного минимума заложены в проект госбюджета. С 1 января размер прожиточного минимума на одного человека должен составить 3 559 гривен в месяц. Это на 350 гривен больше, чем сейчас, или примерно на 10,9%.