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Главная Экономика Новые социальные стандарты: каким может быть прожиточный минимум в 2027 году

Новые социальные стандарты: каким может быть прожиточный минимум в 2027 году

Ua ru
15 сентября 2026 17:40
Рост прожиточного минимума в 2027 году: какие суммы заложили для украинцев
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В следующем году украинцам обещают более высокие социальные стандарты, а вместе с ними могут измениться и некоторые виды пенсий и выплат. С 1 января размер прожиточного минимума на одного человека должен составить 3 559 гривен в месяц. Это на 350 гривен больше, чем сейчас, или примерно на 10,9%. Новые показатели заложены в проекте госбюджета на 2027 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Для различных групп населения суммы должны быть следующими:

  • для трудоспособных лиц — 3 691 гривен;
  • для детей до 6 лет — 3 124 гривны;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 895 гривен;
  • для людей, утративших трудоспособность, — 2 878 гривен.

Последний показатель является базовым для определения минимальной пенсии по возрасту.

Для чиновников оставили отдельный показатель

В то же время в проекте бюджета сохраняется отдельный прожиточный минимум для расчета должностных окладов сотрудников ряда государственных органов. Для прокуроров, налоговиков, таможенников и сотрудников государственных органов, на которые распространяются специальные законы, он составит 2331 гривен.

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Этот показатель остается "замороженным". Как пояснил Ярослав Железняк, в прошлом году в документе его определяли как сумму "на уровне 31 декабря 2025 года", а теперь в проекте бюджета просто указали конкретную цифру.

Судей это ограничение не касается

В то же время судей из этого перечня исключили. В июне Верховная Рада приняла закон № 4905-IX, который предусматривает расчет оклада судьи исходя из полного прожиточного минимума. Поэтому в 2027 году для судей должен применяться именно показатель 3 691 гривна. 

По данным Железняка, это повлияет и на расходы Государственной судебной администрации: ее финансирование увеличивается на 8,5 миллиардов гривен, или 35,1%.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться зарплаты украинцев в 2027 году. В проекте госбюджета предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 8 647 до 9 546 гривен, а средней — до 34 409 гривен. В то же время правительство прогнозирует рост реального ВВП всего на 1,3%, поэтому экономическое восстановление будет проходить медленно.

Также Новини.LIVE рассказывали об изменении правил начисления зарплат. Новый Трудовой кодекс предлагает по-новому определять минимальную зарплату и не включать в нее ряд надбавок и премий. Работники также смогут получать более подробную информацию о своей зарплате, налогах и отчислениях.

госбюджет выплаты пенсии прожиточный минимум деньги
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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