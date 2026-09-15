Зростання прожиткового мінімуму у 2027 році: які суми заклали для українців

Нові соціальні стандарти: яким може бути прожитковий мінімум у 2027 році
У наступному році українцям обіцяють вищі соціальні стандарти, а разом з ними можуть змінитися й деякі види пенсій та виплат. З 1 січня розмір прожиткового мінімуму на одну людину має становити 3 559 гривень на місяць. Це на 350 гривень більше, ніж є зараз, або приблизно на 10,9%. Нові показники закладені у проєкті держбюджету на 2027 рік.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Для різних груп населення суми мають бути такими:
- для працездатних осіб — 3 691 гривень;
- для дітей до 6 років — 3 124 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років — 3 895 гривень;
- для людей, які втратили працездатність — 2 878 гривень.
Останній показник є базовим для визначення мінімальної пенсії за віком.
Для чиновників залишили окремий показник
Водночас у бюджетному проєкті зберігається окремий прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів працівників низки державних органів. Для прокурорів, податківців, митників та держорганів зі спеціальними законами він становитиме 2331 гривень.
Цей показник залишається "замороженим". Як пояснив Ярослав Железняк, торік у документі його визначали як суму "на рівні 31 грудня 2025 року", а тепер у проєкті бюджету просто вказали конкретну цифру.
Суддів це обмеження не стосується
Водночас суддів із цього переліку прибрали. У червні Верховна Рада ухвалила закон №4905-IX, який передбачає розрахунок окладу судді від повного прожиткового мінімуму. Тому у 2027 році для суддів має застосовуватися саме показник 3 691 гривня.
За даними Железняка, це матиме вплив і на видатки Державної судової адміністрації: її фінансування збільшується на 8,5 мільярдів гривень, або 35,1%.
Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінитися зарплати українців у 2027 році. У проєкті держбюджету заклали підвищення мінімальної зарплати з 8 647 до 9 546 гривень, а середньої — до 34 409 гривень. Водночас уряд прогнозує лише 1,3% зростання реального ВВП, тож економічне відновлення залишатиметься повільним.
Також Новини.LIVE розповідали про зміну у правилах нарахування зарплат. Новий Трудовий кодекс пропонує по-новому визначати мінімалку та не зараховувати до неї низку доплат і премій. Працівники також зможуть отримувати детальнішу інформацію про свою зарплату, податки та відрахування.