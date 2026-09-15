Зростання прожиткового мінімуму у 2027 році: які суми заклали для українців

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У наступному році українцям обіцяють вищі соціальні стандарти, а разом з ними можуть змінитися й деякі види пенсій та виплат. З 1 січня розмір прожиткового мінімуму на одну людину має становити 3 559 гривень на місяць. Це на 350 гривень більше, ніж є зараз, або приблизно на 10,9%. Нові показники закладені у проєкті держбюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Для різних груп населення суми мають бути такими:

для працездатних осіб — 3 691 гривень;

для дітей до 6 років — 3 124 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 гривень;

для людей, які втратили працездатність — 2 878 гривень.

Останній показник є базовим для визначення мінімальної пенсії за віком.

Для чиновників залишили окремий показник

Водночас у бюджетному проєкті зберігається окремий прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів працівників низки державних органів. Для прокурорів, податківців, митників та держорганів зі спеціальними законами він становитиме 2331 гривень.

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Цей показник залишається "замороженим". Як пояснив Ярослав Железняк, торік у документі його визначали як суму "на рівні 31 грудня 2025 року", а тепер у проєкті бюджету просто вказали конкретну цифру.

Суддів це обмеження не стосується

Водночас суддів із цього переліку прибрали. У червні Верховна Рада ухвалила закон №4905-IX, який передбачає розрахунок окладу судді від повного прожиткового мінімуму. Тому у 2027 році для суддів має застосовуватися саме показник 3 691 гривня.

За даними Железняка, це матиме вплив і на видатки Державної судової адміністрації: її фінансування збільшується на 8,5 мільярдів гривень, або 35,1%.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінитися зарплати українців у 2027 році. У проєкті держбюджету заклали підвищення мінімальної зарплати з 8 647 до 9 546 гривень, а середньої — до 34 409 гривень. Водночас уряд прогнозує лише 1,3% зростання реального ВВП, тож економічне відновлення залишатиметься повільним.

Також Новини.LIVE розповідали про зміну у правилах нарахування зарплат. Новий Трудовий кодекс пропонує по-новому визначати мінімалку та не зараховувати до неї низку доплат і премій. Працівники також зможуть отримувати детальнішу інформацію про свою зарплату, податки та відрахування.