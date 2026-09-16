Податки для ФОП з 1 січня: як можуть змінитися суми після схвалення Держбюджету-2027

Телефон у руках. Фото: Unsplash

З 1 січня 2027 року в Україні можуть змінитися соціальні стандарти, зокрема мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Ці суми використовують як базові показники для розрахунку низки податків та обов’язкових платежів. Не завадить дізнатися, скільки доведеться регулярно сплачувати фізичним особам-підприємцям у разі затвердження запропонованих розмірів МЗП і ПМ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з податками для ФОП у 2027 році.

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Податкові ставки в Україні з 1 січня

В законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали мінімальну зарплату з 1 січня на рівні 9 546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — на рівні 3 691 грн. ФОПи на спрощеній системі регулярно сплачують фіксований відсоток від розміру МЗП і ПМ, отже підвищення соціальних стандартів призведе до зростання витрат підприємців.

Ми порахували, які суми доведеться витрачати представникам бізнесу та роботодавцям, які сплачують за працівників єдиний соціальний внесок, у разі затвердження нових показників.

ФОП 1 групи:

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єдиний податок — 369,10 грн замість 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);

військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

ЄСВ — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн (22% від МЗП).

ФОП 2 групи:

єдиний податок — 1 909,20 грн замість 1 729,40 грн (20% від МЗП);

військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн (10% від МЗП);

ЄСВ — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн (22% від МЗП).

Виходить, загальна сума витрат для фізичних осіб-підприємців 1 групи може становити до 3 423,82 грн щомісяця з 1 січня 2027 року, а для ФОПів 2 групи — до 4 963,92 грн.

Нові річні ліміти доходів

Від розміру мінімальної зарплати залежать річні ліміти доходів. Це граничні суми, перевищення яких тягне сувору відповідальність для ФОП, зокрема перехід на іншу групу або спрощену систему, а також 15% штрафу. Якщо МЗП підвищать, річні ліміти також виростуть відповідно до статті 291 Податкового кодексу:

ФОП 1 групи — 1 594 182 грн (167 мінімальних зарплат);

ФОП 2 групи — 7 961 364 грн (834 мінімальні зарплати);

ФОП 3 групи — 11 140 182 грн (1167 мінімальних зарплат).

Звісно, всі розрахунки будуть правильними, якщо народні депутати проголосують за ухвалення Держбюджету-2027 у поточному вигляді. В такому випадку зміняться, окрім податків, інші соціальні гарантії, окремі адміністративні штрафи, деякі пільги тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні готуються до ухвалення Держбюджету на 2027 рік. Цей документ встановлює підвищений розмір мінімальної зарплати з 1 січня. В разі позитивного рішення народних депутатів сума МЗП становитиме 9 546 грн, що на 10,4% більше.

Також Новини.LIVE розповідали про податкові пільги на продаж банківського золота, срібла, платини та інших валютних цінностей. Фізичні особи не оподатковують дохід ПДФО та військовим збором. Водночас ці правила не поширюються на звичайні ювелірні вироби.