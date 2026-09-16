Налоги для ФЛП с 1 января: как могут измениться суммы после принятия Госбюджета-2027

Телефон в руках. Фото: Unsplash

С 1 января 2027 года в Украине могут измениться социальные стандарты, в частности минимальная зарплата и прожиточный минимум. Эти суммы используют как базовые показатели для расчета ряда налогов и обязательных платежей. Не мешает узнать, сколько придется регулярно платить физическим лицам-предпринимателям в случае утверждения предложенных размеров МЗП и ПМ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогами для ФЛП в 2027 году.

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Налоговые ставки в Украине с 1 января

В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописали минимальную зарплату с 1 января на уровне 9 546 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — на уровне 3 691 грн. ФЛП на упрощенной системе регулярно уплачивают фиксированный процент от размера МЗП и ПМ, так что повышение социальных стандартов приведет к росту расходов предпринимателей.

Мы рассчитали, какие суммы придется тратить представителям бизнеса и работодателям, которые платят за сотрудников единый социальный взнос, в случае утверждения новых показателей.

ФЛП 1 группы:

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единый налог — 369,10 грн вместо 332,80 грн (10% от прожиточного минимума);

военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);

ЕСВ — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн (22% от МЗП).

ФЛП 2 группы:

единый налог — 1 909,20 грн вместо 1 729,40 грн (20% от МЗП);

военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн (10% от МЗП);

ЕСВ — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн (22% от МЗП).

Выходит, общая сумма расходов для физических лиц-предпринимателей 1 группы может составлять до 3 423,82 грн ежемесячно с 1 января 2027 года, а для ФЛП 2 группы — до 4 963,92 грн.

Новые годовые лимиты доходов

От размера минимальной зарплаты зависят годовые лимиты доходов. Это предельные суммы, превышение которых влечет строгую ответственность для ФЛП, включая переход на другую группу или упрощенную систему, а также 15% штрафа. Если МЗП повысят, годовые лимиты тоже вырастут в соответствии со статьей 291 Налогового кодекса:

ФЛП 1 группы — 1 594 182 грн (167 минимальных зарплат);

ФЛП 2 группы — 7 961 364 грн (834 минимальные зарплаты);

ФЛП 3 группы — 11 140 182 грн (1167 минимальных зарплат).

Разумеется, все расчеты будут правильными, если народные депутаты проголосуют за принятие Госбюджета-2027 в текущем виде. В таком случае изменятся, кроме налогов, другие социальные гарантии, отдельные административные штрафы, некоторые льготы и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине готовятся к принятию Госбюджета на 2027 год. Этот документ устанавливает повышенный размер минимальной зарплаты с 1 января. В случае положительного решения народных депутатов сумма МЗП составит 9 546 грн, что на 10,4% больше.

Также Новини.LIVE рассказывали о налоговых льготах на продажу банковского золота, серебра, платины и других валютных ценностей. Физические лица не облагают доход НДФЛ и военным сбором. В то же время, эти правила не распространяются на обычные ювелирные изделия.