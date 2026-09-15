Налог на банковские металлы: какие льготы предусмотрены для владельцев золота, серебра и платины в 2026 году

Золотой слиток. Фото: УНИАН

Приобретение банковского золота или серебра остается одним из самых популярных способов сохранения сбережений. Однако когда возникает необходимость обменять слитки или монеты обратно на наличные, у владельцев возникает логичный вопрос о налоговых последствиях. Благодаря тому, что Налоговый кодекс Украины относит банковские металлы к валютным ценностям, такие операции предусматривают существенные финансовые льготы.

Сайт Новини.LIVE выяснил, какие льготы действуют для владельцев драгоценных металлов.

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Льготы для владельцев золота и серебра

Главное преимущество продажи металлов, приобретенных в банке — полное освобождение полученного дохода от базовых государственных сборов.

Как отмечает ведомство, льготы для физических лиц предусматривают:

Доход от операций с валютными ценностями не включается в общий налогооблагаемый доход, поэтому 18% налога на доходы физических лиц уплачивать не нужно. Поскольку доход не подлежит обложению НДФЛ, с него автоматически не удерживается и военный сбор. Если в течение года у вас не было других поводов для декларирования, подавать годовую декларацию об имущественном положении только из-за продажи слитков или монет не требуется.

О каких нюансах следует помнить

Несмотря на отсутствие налога, физическим лицам следует учитывать несколько четких законодательных ограничений. Вы имеете полное право не отчитываться перед налоговой, если продажа металлов была вашим единственным дополнительным доходом. Однако если вы подаете декларацию по другим причинам, сумму от продажи металлов придется просто указать в общей сумме.

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Следует помнить, что такие льготы распространяются исключительно на золото, серебро, платину и металлы платиновой группы высшей пробы в слитках или порошках с сертификатом качества, а также на инвестиционные монеты. Вы не имеете права применять эти правила к обычным ювелирным или бытовым изделиям из драгоценных металлов. Их продажа облагается налогом по совершенно другим нормам Налогового кодекса.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько можно заработать на продаже украшений из золота, драгоценных монет и других ценных предметов. В годовом исчислении цена выросла более чем на 21%. На официальном сайте Национального банка постоянно публикуются закупочные цены на золото, поскольку регулятор выполняет функции накопления и хранения золотовалютных резервов.

Также Новини.LIVE сообщали, как увеличить доходы от продажи металлолома. Ведь украинцы могут получать умеренный доход от металлолома, иногда сдавая черные и цветные металлы. Однако существуют способы увеличить прибыль, не прибегая к уловкам или незаконным действиям.