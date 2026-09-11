Пересечение границы Украины в сентябре: кого заставят заплатить штраф и за какое нарушение

Путешественники возле пункта пропуска. Фото: Google Maps

Закон предусматривает соблюдение обязательных требований при выезде из Украины, иначе гражданам грозит суровое наказание. Для успешного пересечения границы необходимо декларировать валютные ценности в случае превышения установленного лимита. Уклонение влечет за собой немалый штраф, то есть придется расстаться с частью финансов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 471 Таможенного кодекса.

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Какой штраф за недекларирование валюты

Чтобы вывезти из Украины наличные в сумме более 10 000 евро, необходимо их письменно задекларировать, подтвердив происхождение средств. Это правило распространяется на сумму валюты, превышающую установленный лимит. То есть декларированию подлежат только деньги после 10 000 евро в эквиваленте.

"Физические лица могут перевозить через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы на сумму/стоимость, не превышающую в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования", — пояснили в Государственной таможенной службе.

Несоблюдение норм закона наказывается штрафной санкцией. Гражданам придется заплатить 20% от суммы, которую они пытались перевезти через государственную границу без подтверждения происхождения. В некоторых случаях расходы могут достигать сотен и тысяч евро.

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Например, чтобы успешно выехать из Украины, имея наличными 15 000 евро, нужно задекларировать 5 000 евро. А штраф в случае нарушения составит 1000 евро — 20% от суммы превышения лимита. Однако его можно избежать, разделив валютные ценности между несколькими физическими лицами.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Ранее мы рассказывали, какую минимальную сумму наличных нужно накопить для беспрепятственного пересечения польской границы. Местный закон требует от иностранцев подтверждения платежеспособности, для этого необходимо предъявить в пункте пропуска:

300 злотых — если поездка продлится не более четырех дней;

75 злотых — для поездки продолжительностью более четырех дней.

Немало украинцев жаловались на отказ польских пограничников пропускать людей на территорию Польши, если они не могли подтвердить платежеспособность. Важно накопить именно наличные, поскольку деньги на банковских картах не учитываются.

Дополнительно понадобится билет на обратный проезд в Украину или эквивалент его стоимости, но не менее 200 злотых. Если турист путешествует на автобусе либо поезде, необходимо заранее приобрести обратный проездной документ. Это поможет избежать потенциальных проблем на границе.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсами доллара и евро в Украине. На валютном рынке наблюдаются колебания показателей, однако эксперты не видят угрозы для гривны. Девальвация будет происходить умеренно, поскольку ситуацию контролирует НБУ.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может претендовать на карту CUKR в Польше. Документ выдают иностранцам с действующим статусом PESEL UKR. Однако необходимо выполнить обязательные требования — без них разрешение на легальное пребывание не оформят.