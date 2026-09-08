Пересечение границы Украины в сентябре: какую сумму наличных не удастся вывезти

Автомобили в пункте пропуска. Фото: Google Maps

Для успешного пересечения государственной границы украинцы должны знать действующие правила декларирования валютных ценностей. Въезд в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и т.д. будет ограничен, если человек не соблюдал таможенные требования. Мы разобрались, какую максимальную сумму наличных разрешено транспортировать в сентябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Лимит на вывоз наличных

Украинское законодательство запрещает транспортировку наличной валюты и банковских металлов в сумме, превышающей эквивалент 10 000 евро, без письменного декларирования. Иными словами, необходимо подтвердить происхождение средств при пересечении государственной границы, иначе грозит суровое наказание.

"Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме, установленной валютным законодательством. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", — уточнили специалисты.

Пересчет валюты осуществляется по официальному курсу гривны к евро или кросс-курсу, определенному Национальным банком на день выезда из Украины. При этом ограничений на максимальную сумму наличных денег, которую физическое лицо может ввозить на таможенную территорию государства, нет.

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Наказание прописано в статье 471 Таможенного кодекса. Уклонение от декларирования валютных ценностей влечет штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита. Если человек пытается вывезти 15 000 евро с нарушением, штраф будут считать от 5 000 евро, а заплатить придется 1 200 евро.

Есть легальный способ повысить предел. Он действует на одно физическое лицо, поэтому если пересекать границу с членом семьи или другом, можно поделить сумму между всеми путешественниками поровну. Тогда ограничение на двоих составит 20 000 евро.

Плюс следует помнить, что для личных финансов на банковских счетах никаких лимитов не установлено. Если нет разницы, в каком виде держать деньги, следует положить их на карту и не переживать из-за проверок в пункте пропуска.

Что еще нужно знать украинцам

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