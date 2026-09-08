Перетин кордону України у вересні: яку суму готівки не вдасться вивезти

Автомобілі в пункті пропуску. Фото: Google Maps

Для успішного перетину державного кордону українці повинні знати про чинні правила декларування валютних цінностей. В’їзд у Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину тощо буде обмежений, якщо людина не дотрималася митних вимог. Ми розібралися, яку максимальну суму готівки дозволено транспортувати у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

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Ліміт на вивезення готівки

Українське законодавство забороняє транспортувати готівкову валюту і банківські метали у сумі, що перевищує еквівалент 10 000 євро, без письмового декларування. Іншими словами, необхідно підтвердити походження коштів під час перетину державного кордону, інакше загрожує суворе покарання.

"Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі, що встановлена валютним законодавством. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", — уточнили фахівці.

Перерахунок валюти здійснюється за офіційним курсом гривні до євро або крос-курсом, визначеним Національним банком на день виїзду з України. При цьому обмежень на максимальну суму готівки, яку фізична особа може ввозити на митну територію держави, немає.

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Чим загрожує недекларування валюти

Покарання прописане у статті 471 Митного кодексу. Ухилення від декларування валютних цінностей тягне за собою штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту. Якщо людина намагається вивезти 15 000 євро з порушенням, штраф рахуватимуть від 5 000 євро, а доведеться заплатити 1 200 євро.

Існує легальний спосіб підвищити ліміт. Він діє на одну фізичну особу, тож якщо перетинати кордон із членом родини або другом, можна поділити суму між усіма мандрівниками порівну. Тоді обмеження на двох становитиме 20 000 євро.

Плюс варто пам'ятати, що для особистих фінансів на банківських рахунках жодних лімітів не встановлено. Якщо немає різниці, в якому вигляді тримати кошти, варто покласти їх на картку і не переживати через перевірки в пункті пропуску.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців може отримати картку CURK у Польщі. Документ видають іноземцям зі статусом PESEL UKR, які одночасно виконали чотири обов'язкові умови. З картою CURK українці можуть легально проживати в Польщі до трьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що змінилося для українців у Німеччині з 1 вересня 2026 року. Мінімальна зарплата для більшості працівників залишилася на попередньому рівні. Однак погодинна ставка при тимчасовій зайнятості збільшилася до 15,33 євро брутто.