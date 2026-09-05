Українці в Польщі можуть змінити свій статус: які переваги надає карта CUKR

Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Іноземці зі статусом тимчасового захисту та номером PESEL UKR можуть подати заявку на отримання карти CUKR. Йдеться про українців у Польщі, які хочуть продовжити термін легального перебування на території держави. З цим документом наші громадяни можуть розраховувати на повний доступ до ринку праці та підприємницької діяльності, подорожей за безвізовим режимом тощо.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Реклама

Кому видають карту CUKR у 2026 році

Оформлення дозволу на легальне проживання у Польщі означає втрату тимчасового захисту, однак відкриваються інші переваги, недоступні з PESEL UKR. Щоб подати заявку у 2026 році, українці повинні виконати такі чотири вимоги одночасно:

мати активний PESEL UKR на день звернення;

мати активний PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;

мати активний статус на день видачі CUKR;

мати безперервний статус UKR не менше 365 днів поспіль.

Якщо принаймні одна з вимог не буде виконана, документ не видадуть. Подати заявку можна виключно онлайн через систему Moduł Obsługi Spraw (MOS), долучивши до звернення цифрове фото, квитанцію про сплату адміністративного збору та кваліфікований електронний підпис. Вартість карти CUKR — 440 злотих (5 300 грн).

Переваги отримання карти CUKR

Власники цього документу мають право на державні виплати та соціальну підтримку, проте на умовах, які діють для всіх іноземців у Польщі. Українці з легальним проживанням до трьох років зможуть:

Читайте також:

відкривати бізнес без додаткових обмежень;

працювати без необхідності отримання окремого дозволу на роботу;

виїжджати за кордон на шість місяців без втрати статусу;

подорожувати країнами Шенгенської зони за безвізовим режимом;

вільно змінювати роботу без переоформлення документів тощо.

На відміну від PESEL UKR і тимчасового захисту, термін володіння картою CUKR включають до мінімального строку осілості, необхідного для отримання статусу довготермінового резидента ЄС та, відповідно, набуття громадянства Польщі.

При цьому відсутність PESEL UKR означає втрату доступу до безплатного проживання у центрах колективного розміщення, деяких медичних пільг і соціальної допомоги біженцям.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну суму потрібно накопичити для перетину кордону Польщі. Станом на вересень 2026 року іноземці повинні мати 75 злотих на кожен день запланованого перебування. Відсутність готівки може стати причиною відмови у в'їзді.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує польський паспорт у 2026 році для дорослих і дітей. Адміністративний збір залежить від віку отримувача та приналежності до конкретної категорії. Стандартна ціна перебуває на рівні 140 злотих.