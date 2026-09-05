Украинцы в Польше могут изменить свой статус: какие преимущества дает карта CUKR

Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Иностранцы, имеющие статус временной защиты и номер PESEL UKR, могут подать заявку на получение карты CUKR. Речь идет об украинцах в Польше, желающих продлить срок легального пребывания на территории страны. С этим документом наши граждане могут рассчитывать на полный доступ к рынку труда и предпринимательской деятельности, путешествиям по безвизовому режиму и пр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Кому выдают карту CUKR в 2026 году

Оформление разрешения на легальное проживание в Польше означает утрату временной защиты, однако открываются другие преимущества, недоступные с PESEL UKR. Чтобы подать заявку в 2026 году, украинцы должны одновременно выполнить такие четыре требования:

иметь действующий PESEL UKR на день обращения;

иметь действующий PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

иметь активный статус на день выдачи CUKR;

иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней подряд.

Если хотя бы одно из требований не будет выполнено, документ не выдадут. Подать заявку можно исключительно онлайн через систему Moduł Obsługi Spraw (MOS), приложив к заявлению цифровую фотографию, квитанцию об уплате административного сбора и квалифицированную электронную подпись. Стоимость карты CUKR — 440 злотых (5 300 грн).

Преимущества получения карты CUKR

Владельцы этого документа имеют право на государственные выплаты и социальную поддержку, однако на условиях, действующих для всех иностранцев в Польше. Украинцы с легальным проживанием до трех лет смогут:

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открывать бизнес без дополнительных ограничений;

работать без необходимости получения отдельного разрешения на работу;

выезжать за границу на шесть месяцев без потери статуса;

путешествовать по странам Шенгенской зоны по безвизовому режиму;

свободно менять работу без переоформления документов и т. д.

В отличие от PESEL UKR и временной защиты, период владения картой CUKR включается в минимальный срок оседлости, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС и, соответственно, приобретения гражданства Польши.

При этом отсутствие PESEL UKR означает утрату доступа к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения, некоторым медицинским льготам и социальной помощи беженцам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную сумму нужно накопить для пересечения границы Польши. По состоянию на сентябрь 2026 года иностранцы должны иметь 75 злотых на каждый день запланированного пребывания. Отсутствие наличных может стать причиной отказа во въезде.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит польский паспорт в 2026 году для взрослых и детей. Административный сбор зависит от возраста получателя и принадлежности к конкретной категории. Стандартная цена составляет 140 злотых.