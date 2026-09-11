Перетин кордону України у вересні: кого змусять заплатити штраф і за яке порушення

Мандрівники біля пункту пропуску. Фото: Google Maps

Закон передбачає виконання обов’язкових вимог для виїзду з України, інакше громадянам загрожує суворе покарання. Для успішного перетину кордону необхідно декларувати валютні цінності в разі перевищення встановленого ліміту. Ухилення тягне за собою немаленький штраф, тобто доведеться попрощатися з частиною фінансів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 471 Митного кодексу.

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Який штраф за недекларування валюти

Щоб вивезти з України готівку в сумі більше 10 000 євро, необхідно її письмово задекларувати, підтвердивши походження коштів. Це правило поширюється на обсяг валюти понад встановлений ліміт. Тобто декларуванню підлягають лише кошти після 10 000 євро в еквіваленті.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — пояснили в Державній митній службі.

Недотримання норм закону карається штрафною санкцією. Громадянам доведеться заплатити 20% від суми, яку вони намагалися перевезти через державний кордон без підтвердження походження. В деяких випадках витрати можуть сягати сотень і тисяч євро.

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Наприклад, щоб успішно виїхати з України, маючи готівкою 15 000 євро, потрібно задекларувати 5 000 євро. А штраф у разі порушення становитиме 1000 євро — 20% від суми перевищення ліміту. Проте його можна уникнути, поділивши валютні цінності між кількома фізичними особами.

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Раніше ми розповідали, яку мінімальну суму готівки треба накопичити для безперешкодного перетину польського кордону. Місцевий закон вимагає від іноземців підтвердження платоспроможності, для цього необхідно пред’явити в пункті пропуску:

300 злотих — якщо поїздка триматиме не більше чотирьох днів;

75 злотих — для подорожі тривалістю понад чотири дні.

Чимало українців скаржилися на відмову польських прикордонників пропускати людей на територію Польщі, якщо вони не могли підтвердити платоспроможність. Важливо накопичити саме готівку, бо особисті фінанси на банківських картках не враховують.

Додатково знадобиться квиток на повернення в Україну чи еквівалент його вартості, проте не менше 200 злотих. Якщо турист подорожує автобусом або поїздом, необхідно завчасно придбати зворотній проїзний документ. Це допоможе уникнути потенційних проблем на кордоні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсами долара та євро в Україні. На валютному ринку постерігаються коливання показників, однак експерти не вбачають загрози для гривні. Девальвація відбуватиметься помірно, оскільки ситуацію контролює НБУ.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців може претендувати на карту CUKR у Польщі. Документ видають іноземцям із чинним статусом PESEL UKR. Однак необхідно виконати обов’язкові вимоги — без них дозвіл на легальне перебування не оформлять.