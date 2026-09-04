Курс долара та євро стимулює до покупки валюти: чого чекати найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Події на валютному ринку України тісно пов’язані з загальною макроекономічною ситуацією. Курси НБУ різко коливалися протягом останніх тижнів серпня і початку вересня 2026 року. Долар і євро демонструють висхідну тенденцію з тимчасовими періодами спаду. Найближчим часом очікується динаміка показників у діапазоні 20-50 копійок у разі відсутності глобальних зрушень.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара і євро

Всього за два дні офіційний курс гривні до долара підвищився на 27 копійок — до 44,72 грн/дол. Різкі коливання пов’язані з невиконанням графіків фінансових надходжень до бюджету: йдеться як про міжнародну допомогу, так і про внутрішні ресурси. Для виправлення ситуації держава може піти на прискорену девальвацію гривні.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Не тільки це провокує дорожчання долара. На курс впливає припинення експорту через морські порти, продажу сільгосппродукції та металу. Плюс зупинка металургійних підприємств — Запоріжсталі і Криворіжсталі, тому що вони вражені ракетами", — зазначив економіст.

Найближчим часом офіційний курс не перетне психологічну межу 45 грн/дол., якщо не відбудеться непередбачуваних подій. Стосовно курсу євро, то його традиційно розраховують через американську валюту. На початку вересня співвідношення у головній парі зафіксувалося на рівні 1,16 дол./євро.

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Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Євро зараз йде з тенденцією до підвищення. Ми бачимо, що курс в обмінниках уже перейшов через 52 грн. Валюта може трохи подешевшати, якщо долар залишиться на поточному рівні, але я не бачу підстав для низхідної тенденції", — констатував Олексій Плотніков.

Чи може долар перевищити 46 грн

Експерти сходяться на думці, що протягом вересня офіційний курс гривні до долара з великою ймовірністю перетне психологічну межу 45 грн/дол. Однак причин для суттєвого дорожчання американської валюти — до 46 грн/дол. — найближчим часом немає.

За словами Плотнікова, Національний банк продовжить м’яко стримувати девальвацію гривні. Якщо повністю відпустити долар, можна погіршити відносини з Міжнародним валютним фондом і європейськими партнерами, оскільки вони спостерігають за курсоутворенням в Україні.

Економіст порадив не відкладати надовго купівлю іноземної валюти, бо невдовзі курси почнуть підвищуватися. Краще не продавати долари та євро без великої потреби отримати гривні, оскільки висхідна тенденція затримається на українському ринку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що експерти прогнозують підвищення курсу долара до 46-47 грн наприкінці 2026 року. Темпи девальвації гривні будуть залежати від затримки міжнародної допомоги. Плюс на зростання показників впливають проблеми з експортом.

Також Новини.LIVE розповідали, коли офіційний курс гривні до долара може піднятися до 50 грн. На думку економістів, цього слід очікувати не раніше кінця 2027 року. Враховуючи загальну інфляцію в Україні, такий стрибок для американської валюти не вважається катастрофічним.