Що відбувається з курсом євро та які купюри не приймуть обмінники

Чоловік дивиться в ноутбук. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 21 серпня. Європейська валюта встановила черговий історичний рекорд, перетнувши позначку в 52 гривні, тоді як американський долар продемонстрував помірне зниження.

Це відображено у статистиці руху валюти Національного банку України, передають Новини.LIVE.

Що буде з валютою вже завтра

На 21 серпня Нацбанк зафіксував такі показники:

долар США буде коштувати 44,61 грн. Він подешевшав на 9 копійок порівняно з 20 серпня — 44,70 грн;

євро ж буде коштувати 52,13 грн. Валюта зросте на 27 копійок за добу порівняно з 51,86 грн.

Показник у 52,13 грн за євро стане новим історичним максимумом для офіційного курсу регулятора.

Незвичні долари в обмінниках

Раніше ми повідомляли про ще одну послугу в обмінниках валют. Відтепер громадяни можуть купити в точках обміну незвичні купюри долара. Це готівка зі спеціальним маркуванням — зірочкою біля серійного номера. Цей символ ніяк не впливає на платоспроможність банкноти, однак здатен підвищити її цінність. Колекціонери готові заплатити більше за долари з зірочкою. Хоча жодної таємниці чи загадки в розміщенні зірочки біля серійного номера немає. Символ просто виконує роль спеціального маркера: він позначає купюри, якими довелося замінити пошкоджені під час друку банкноти.

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У регуляторі також нагадали порядок дій для громадян, які мають іноземні купюри із незначними або суттєвими пошкодженнями. Це так звана процедура інкасо, де пошкоджену валюту можна обміняти на валідну.

Які купюри не приймуть

Купівля долару чи євро на нелегальному ринку несе високий ризик отримати купюри зі значними пошкодженнями. Навіть справжня банкнота з серйозними дефектами втрачає статус платіжного засобу в звичайному обміні. Касири фінустанов мають повне право відмовити в її прийомі.

НБУ також визначив перелік пошкоджень, через які купюру відправлять лише на інкасо:

розірвані чи розрізані на частини банкноти;

пошкоджені елементи захисту або дизайну;

змінений початковий колір паперу;

великі плями, обпалені чи пропалені ділянки, сліди хімікатів, води або гниття;

явні типографські дефекти.

Процедура інкасо передбачає відправку банкноти до банку країни-емітента. Відповідно вона є платною послугою та може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Які банкноти зобов'язані прийняти в банку

Банки та офіційні обмінні пункти не мають права відмовляти у здійсненні операцій, якщо банкнота є справжньою та містить лише незначні сліди зношення:

незначні потертості або дрібні плями;

невеликі написи, штампи чи мікропроколи;

дрібні надриви.

Також регулятор підкреслює, що рік випуску та номінал не є підставою для відмови. Банкноти долара США серії 1996 року чи давніших років підлягають обміну нарівні з новими купюрами, якщо вони зберегли свій належний стан.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали скільки коштує надрукувати гривню, долар та євро. За словами експертів, першим етапом виробництва гривневих купюр є виготовлення паперу, сировиною для якого виступає бавовна. Собівартість друку коштує залежно від номіналу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли раніше прогноз щодо курсу валют. Протягом першого тижня серпня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні від 44,63 до 44,78 гривні за долар. Національний банк продовжує стримувати долар на рівні 44 гривні, аби не допустити психологічної позначки в 45 гривень за долар.