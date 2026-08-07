Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Коли з’являться купюри євро з новим дизайном: в ЄЦБ назвали терміни випуску

Коли з’являться купюри євро з новим дизайном: в ЄЦБ назвали терміни випуску

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 11:10
Купюри євро з новим дизайном: коли планують випустити і скільки доведеться чекати
Працівниця НБУ, купюра 100 євро, новий дизайн євро. Фото: НБУ, ЄЦБ. Колаж: Новини.LIVE

Європейський центральний банк планує випустити валюту з новим дизайном. Купюри євро повністю змінять свій зовнішній вигляд вперше з 2002 року, коли їх ввели в обіг. Виникає питання, скільки доведеться чекати, перш ніж гроші опиняться у руках громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли випустять купюри євро з оновленим дизайном.

Скільки чекати нових купюр євро

Лише наприкінці липня 2026 року в ЄЦБ повідомили про відбір фінальних варіантів дизайну, запропонованих художниками. Наступний крок — провести громадське опитування, після чого регулятор буде готовим ухвалити остаточне рішення.

За попередніми оцінками, вибір одного з десяти варіантів дизайну відбудеться ближче до кінця 2026 року. Не виключено, що рішення оголосять вже на початку 2027-го. А потім європейцям доведеться чекати ще кілька років, поки нові банкноти надрукують.

"Обраний дизайн пройде подальшу розробку і тестування перед тим, як потрапити у виробництво. Очікується, що купюри нової серії надійдуть в обіг через кілька років", — уточнили в Європейському центральному банку.

Читайте також:

Чи потрібно замінювати старі купюри євро

Оскільки готівка третьої серії банкнот суттєво відрізнятиметься від двох попередніх, у громадян виникло логічне питання, чи доведеться замінювати старі гроші. Регулятор заспокоїв європейців: всі випущені з 2002 року купюри збережуть статус платіжного засобу.

Іншими словами, готівку першої та другої серій не потрібно обмінювати. Нові банкноти перебуватимуть в обігу паралельно з дійсною валютою всіх років емісії. Жодних змін у номінальній вартості купюр не передбачається.

Окрім нового дизайну, євро також отримають вдосконалені елементи захисту для покращення автентифікації та доступності, зокрема для людей з вадами зору. Як констатували в ЄЦБ, періодичний випуск серій банкнот дозволяє користуватися перевагами технологічного прогресу, щоб мінімізувати випадки фальсифікації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсами долара та євро в Україні протягом серпня 2026 року. Експерти не прогнозують серйозних змін на валютному ринку найближчим часом. Однак можливі коливання показників у копійчаному діапазоні.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро вважають проблемними. Йдеться про номінал 500 євро — його друк давно припинили. Тому за кордоном нерідко відмовляються приймати банкноти, хоча вони залишилися дійсним платіжним засобом.

євро банкнота купюра
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації