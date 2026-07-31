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Головна Економіка Непередбачуваний обмін валют: що буде з курсами долара та євро в серпні

Непередбачуваний обмін валют: що буде з курсами долара та євро в серпні

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Дата публікації: 31 липня 2026 16:10
Курси долара та євро можуть не виправдати очікувань: до чого готуватися в серпні
Купюри долара та євро в руках, пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На валютному ринку України продовжуються традиційні курсові коливання. Наприкінці липня 2026 року наші громадяни можуть вигідніше придбати купюри долара, оскільки показники в обмінниках впали. Натомість євро спіймав висхідний тренд після тривалої стабілізації.

Що буде з курсами долара та євро в серпні 2026 року, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу долара

Ще в середу, 29 липня, офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 44,92 грн/дол. А вже на п’ятницю, 31 липня, регулятор розрахував показник 44,69 грн/дол. Різке падіння курсу американської валюти частково пояснюється зміцненням євро в головній парі — співвідношення вийшло на рівень 1,15 дол./євро.

З іншого боку, Україна досі потерпає від ударів росіян по портовій інфраструктурі в Одеській області, внаслідок чого виникли серйозні проблеми з експортом і надходженням виручки. Виник невеликий дефіцит валюти, який не дозволить суттєво зміцнити гривню найближчим часом.

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Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ми не прогнозували, що нам розбомблять парти, не прогнозували, що припиниться експорт. Через це долар подорожчав, але важко сказати, наскільки довго все триватиме. Я вважаю, якщо Національний банк буде використовувати свої важелі, то вже з осені", — зазначив економіст.

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За його словами, звичайним українцям, які інколи купують долари в обмінниках, не варто хвилюватися через потенційний дефіцит валюти. Ситуація залишатиметься контрольованою в серпні 2026 року, якщо не виникне непередбачуваних змін на фронті. Слід очікувати коливання офіційного курсу в межах 44,50-44,97 грн/дол.

Що буде з курсом євро в Україні

Наприкінці липня відбулося незначне підвищення офіційного курсу гривні до євро. В останній день місяця Національний банк розрахував показник 51,27 грн. Це стало результатом висхідних коливань у головній валютній парі, адже протягом липня фіксували 1,14 дол./євро.

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Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Серпень у Європі — це період відпусток. А вже з вересня можна чекати на якісь рухи. Хоча в питанні курсу євро я не передбачаю чогось надзвичайного", — констатував Олексій Плотніков.

На думку експерта, немає підстав для різкого підвищення курсових показників. Якщо в серпні співвідношення у головній валютній парі залишиться в межах 1,14-1,15 дол./євро, українці можуть очікувати на офіційний курс у діапазоні 50,80-51,50 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк має достатні міжнародні резерви, аби компенсувати дефіцит валюти. Тому українцям не варто хвилюватися про різкі коливання курсу гривні. Про це заявив член Ради НБУ Василь Фурман.

Також Новини.LIVE розповідали, яких купюр гривні варто позбутися українцям найближчим часом. Національний банк вивів з обігу деякі грошові одиниці. Йдеться про номінали 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.

курс долара курс євро обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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