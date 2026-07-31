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Главная Экономика Непредсказуемый обмен валют: что будет с курсами доллара и евро в августе

Непредсказуемый обмен валют: что будет с курсами доллара и евро в августе

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 16:10
Курсы доллара и евро могут не оправдать ожиданий: к чему готовиться в августе
Купюры доллара и евро в руках, пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины продолжаются традиционные колебания курсов. В конце июля 2026 года наши граждане могут выгоднее приобрести купюры доллара, поскольку курсы в обменных пунктах упали. Зато евро вошел в восходящий тренд после длительной стабилизации.

Что будет с курсами доллара и евро в августе 2026 года, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ожидать от курса доллара

Еще в среду, 29 июля, официальный курс гривны к доллару находился на уровне 44,92 грн/долл. А уже в пятницу, 31 июля, регулятор рассчитал показатель 44,69 грн/долл. Резкое падение курса американской валюты частично объясняется укреплением евро в основной валютной паре — соотношение вышло на уровень 1,15 долл./евро.

С другой стороны, Украина до сих пор страдает от ударов россиян по портовой инфраструктуре в Одесской области, в результате чего возникли серьезные проблемы с экспортом и поступлением выручки. Возникла небольшая нехватка валюты, которая не позволит существенно укрепить гривну в ближайшее время.

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Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Мы не прогнозировали, что нам разбомбят порты, не прогнозировали, что прекратится экспорт. Из-за этого доллар подорожал, но трудно сказать, как долго все это продлится. Я считаю, если Национальный банк будет использовать свои рычаги, то уже с осени", — отметил экономист.

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По его словам, обычным украинцам, которые иногда покупают доллары в обменных пунктах, не стоит беспокоиться из-за потенциального дефицита валюты. Ситуация останется под контролем в августе 2026 года, если не возникнет непредвиденных изменений на фронте. Следует ожидать колебаний официального курса в пределах 44,50-44,97 грн/долл.

Что будет с курсом евро в Украине

В конце июля произошло незначительное повышение официального курса гривны к евро. В последний день месяца Национальный банк рассчитал показатель 51,27 грн. Это стало результатом восходящих колебаний в основной валютной паре, ведь в течение июля фиксировался курс 1,14 долл./евро.

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Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Август в Европе — это период отпусков. А уже с сентября можно ожидать каких-то движений. Хотя в вопросе курса евро я не предвижу ничего экстраординарного", — констатировал Алексей Плотников.

По мнению эксперта, нет оснований для резкого повышения курсовых показателей. Если в августе соотношение в основной валютной паре останется в пределах 1,14-1,15 долл./евро, украинцы могут ожидать официальный курс в диапазоне 50,80-51,50 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк располагает достаточными международными резервами, дабы компенсировать дефицит валюты. Поэтому украинцам не стоит беспокоиться о резких колебаниях курса гривны. Об этом заявил член Совета НБУ Василий Фурман.

Также Новини.LIVE рассказывали, от каких купюр гривны украинцам стоит избавиться в ближайшее время. Национальный банк вывел из обращения некоторые денежные единицы. Речь идет о номиналах 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года.

курс доллара курс евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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