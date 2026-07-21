Безнадежные купюры гривны: от каких банкнот украинцам нужно поскорее избавиться

Деньги в руках и монеты в роллах. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы не смогут использовать некоторые купюры гривны в 2026 году. Национальный банк изъял из обращения определенные образцы наличных с целью обновления денежной массы. Поэтому нашим гражданам необходимо заменить старые банкноты на монеты соответствующего номинала или накопить большую сумму для замены на действительные купюры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

От каких купюр гривны следует избавиться

По состоянию на июль 2026 года статус платежного средства утратили банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Эти деньги нельзя использовать в расчетных операциях, их не выдают в кассах банковских учреждений и не принимают терминалы самообслуживания.

Аналогичная судьба постигла купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Постепенно из наличного обращения изымаются более новые банкноты, в частности 20, 50, 100, 200 и 500 гривен третьего поколения. Они остались платежеспособными, однако ими не пополняют кассы банков.

Украинцы могут обменять недействительные гривны, посетив любое финансовое учреждение или подразделение НБУ. Желательно избавиться от этих купюр и получить наличные деньги, пока регулятор не предупредил о полном прекращении процедуры замены.

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Каким будет дизайн новых купюр гривны

Ранее мы сообщали, что с 4 сентября 2026 года Национальный банк пополнит наличный оборот купюрами номиналом 2 000 грн. На лицевой стороне разместили портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса, на оборотной — филологический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Все банкноты выполнены в синем цвете с фиолетовыми и розовыми оттенками. В то же время регулятор принял решение изменить шрифт, которым сделана надпись номинала на оборотной стороне. Дизайнеры обратили внимание на его сходство с работой гражданки России.

Дабы избежать ассоциаций со страной-агрессором, НБУ будет использовать на купюрах официальную кириллическую версию шрифта Bickham Script без авторских вариаций.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, повлияет ли выпуск купюр номиналом 2 000 грн на работу терминалов и банкоматов. Финансовым учреждениям придется перенастроить свое оборудование для эффективной выдачи наличных пользователям. Это не повлияет на сроки выпуска банкнот.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинка не смогла обменять 100-долларовую купюру. Девушке отказали в обслуживании из-за небольшой надписи маркером на банкноте. Что интересно, эти деньги клиентка финансового учреждения получила в обменном пункте.